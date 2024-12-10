重電需求強勁 士電11月營收同期新高、華城次高

重電廠陸續公布11月營收，其中士電自結營收新台幣28.77億元，創同期新高；華城11月營收16.86億元，年減0.36%，創同期次高。

士電11月營收28.77億元，月增11.2%，年增23.56%；累計前11月營收316.17億元，年增8.94%。

士電先前預期，大型變壓器新廠將於2025年第2季正式生產，可提升產能30%；中型變壓器規劃擴充3成至4成產能。重電產品持續擴展北美和東南亞市場，未來鎖定日本市場，士電訂單能見度長達3年。

華城11月營收16.86億元，月減14.37%；累計前11月營收166.95億元，年成長47.42%。

法人評估，華城目前訂單能見度看到2027年，加上部分與客戶簽訂3年至5年長約，幫助華城營收穩定，華城持續受惠人工智慧（AI）資料中心建置、以及美國電網汰舊換新對大型變壓器的長期需求。