國泰金前11月稅後純益達1,131億元、歷史次高 EPS 達7.44元

國泰金控（2882）10日公布，金控2024年11月稅後純益44.7億元，累計稅後純益1,131億元，每股稅後純益（EPS）達7.44元，累計稅後純益及EPS皆創歷史次高紀錄。今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高紀錄，國泰人壽累計稅後純益創歷年次高。

國泰人壽單月獲利持穩：國泰人壽11月稅後純益14.5億元，累計稅後純益707.9億元。本月獲利維持穩健，主要反映資本利得、經常性收益及匯兌利益挹注。今年以來資本市場上揚，投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。11月初年度保費（First Year Premium）及初年度等價保費（First Year Premium Equivalent）分別為195億元及55億元，穩居業界第一。

國泰世華獲利續創歷史新高：國泰世華銀行11月稅後純益27.5億元，累計稅後純益369.7億元，年成長近3成。受惠央行升息及放款動能強勁，並優化外幣存款結構，提升台幣存款占比，有效控制資金成本，加上外幣有價證券價量均增，累計淨利息收入達雙位數成長；財富管理動能強勁，信用卡海外簽帳金額增加，累計淨手續費收入年成長逾3成。主力信用卡產品CUBE卡累計流通卡數逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至11月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1361%，資產品質維持穩健。

國泰產險簽單保費維持雙位數成長，獲利續創新高：國泰產險11月稅後純益0.8億元，累計稅後純益續創新高達24.9億元。業務端秉持「質量並重」及「客戶導向」，受惠於今年新車數量及旅遊商機上升趨勢，成熟市場業務占比提升，更開拓快速成長之新興市場，累計簽單保費維持雙位數成長。商品端注意市場動態，滾動式調整核保管控機制，各險損失率表現良好，可望帶動整體獲利持續成長。投資市場受近期全球政經事件影響表現波動，投資團隊將持續關注市場動向，靈活調整資產配置，以尋求穩健獲利。

國泰證券獲利再創歷史新高：國泰證券11月稅後純益3.1億元，累計稅後純益39.2億元，獲利再創歷史新高，主要因台股及複委託市場強健成長。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務，截至11月底，國泰證券開戶數較去年同期成長27%、台股累計經紀市占率達4.15%，創下歷史新高。此外，國泰證券複委託成交量較去年同期大幅成長82%，維持複委託市占第一名。展望未來，國泰證券將秉持普惠金融的理念，用心觀察投資人的需求，以優化客戶的投資體驗，並在兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信資產規模穩健成長：國泰投信11月稅後純益2.2億元，累計稅後純益續創歷史新高達22.3億元，年成長38%，總管理資產規模為新台幣2.25兆元。11/5美國總統大選過後，選前進行的川普交易持續，投資人看好川普領導下的經濟增長潛力，選擇加碼美股，整體而言表現強勢，S&P500創新高，沉寂超過3年的小型股回到過去高點；另一方面，債券投資人擔憂川普過度舉債，造成通膨回升，債券殖利率則在高檔震盪，以評價角度而言，債券投資價值再度浮現。國泰10Y+金融債（00933B）第四次追募195億元，已於11/27取得央行同意。