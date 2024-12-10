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華航營收／11月173.05億元 貨收58.63億元、再創今年最優

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華航集團（2610）11月合併營收為173.05億元，再寫歷年11月最佳成績，較去年同期增加22.88億元，增幅15.24 %；其中，客運收入99.6億元，較去年同期增加9億元，增幅9.93%，累計1-11月合併營收約 1,854.17 億元，年增9.94%。

貨運方面，華航11月營收58.63億元，較去年同期增加10.95億元，增幅22.97%；主因為迎雙11、黑五、耶誕節前等購物季，跨境電商價量齊揚，帶動11月貨收與單位收益雙雙再刷新今年記錄。時序進入年末，節前高價艙位、包機需求踴躍，帶動市場運價維持高檔，華航將充分運用客、貨機運能及爭取高價貨源，持續擴大營收與獲利。

華航進一步表示，11月碰上中華隊前進世棒經典賽東京複賽，華航聽見球迷的心聲，為滿足應援需求，放大3航班機型載客，銷售狀況相當優異，航班載客率全滿。另外，適逢感恩節推出促銷活動帶動北美整體表現，其中以安大略、溫哥華以及舊金山等出發航點銷售增幅最為顯著，訂位需求主要集中於2025年1至3月。

隨著耶誕節和跨年，12月整體平均載客率預計可達8成，以適合短天數假期的東北亞、東南亞較為暢銷，熱門航線有曼谷、大阪、東京、香港及首爾等，其中又以東北亞表現最突出，預估載客率可達8成5左右。

營收 華航

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