大同營收／11月40.5億元、月增14.7% 重電事業倍數成長

大同（2371）10日公告11月合併營收40.5億元，受惠於集團電力事業群出貨暢旺，月增14.7%，惟因去年同期有大同莊園二期交屋之一次性收入墊高基期，較去年同期減少15.2%。累計合併營收受電子代工事業群產品組合調整，較去年同期略減2%。

大同本業主力電力事業群11月營收大爆發，與上月及去年同期相較，整體來看，平均皆有5成以上的成長，累計1-11月營收與去年同期相比成長達17%。其中，重電事業受惠於台灣客戶變壓器出貨，營收月增高達2.8倍，年增1.4倍，是助攻營收向上攀升的大功臣；電線電纜事業受惠於台電及市面需求持續湧現，營收則較去年同期成長12%。

由於電子大廠國內外擴廠以及電廠興建變電站，推升馬達與發電機產品出貨，馬達事業營收較去年同期成長近一成，日前更贏得用於電廠設備之大型高壓馬達及國內電信業者全台機房發電機訂單，後勢看好。

節能空調事業11月營收較上月成長近2成，主因氣溫高升及電價上漲，廠辦、商業場所陸續汰舊空調設備，使得一級能效節能空調設備銷售興旺，業績攀升。

展望12月，重電事業變壓器可望持續迎來國內外出貨潮，加上馬達及電線電纜等電力設備需求強勁，將帶動整體電力事業群營收獲利增長。