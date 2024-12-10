統一實營收／11月33.39億元 年增率36.56%

統一實（9907）11月營收為33.39億元，年增率36.56%，累計前11個月營收為403.63億元，年增率25.7%。新年度具體的產銷策略，再加上原物料價格相對有競爭力，營收、獲利已擺脫去年下滑的窘境。

主要業務為各種鐵皮印花製罐及其原料鍍製鋼片加工製造原料鋼板加工製造。首先鋼材事業持續擴大與台、日大鋼廠從原料供應延伸到下游產品銷售的合作，共築穩定而有韌性的供應鏈；其次，優化銷售區域與產品組合，提升產銷效率、促進高價值產品的發展。嚴格管控庫存，降低價格波動帶來的經營風險。

製罐及馬口鐵機器進出口馬口鐵罐及鍍製鋼片原料鋼板加工製造，統一實聚焦無菌充填、新型鋁瓶罐(NBC)充填及碳酸飲料充填業務的開展，穩固技術領先成功開拓飲料市場新領域。銷售區域及生產基地的有效管理，統籌並善用集團資源，努力利潤最佳化。