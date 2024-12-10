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三商壽可能不發股利 為厚實資本、接軌新制留銀彈

中央社／ 台北10日電

三商壽今年前3季稅後淨利達新台幣26.9億元，相比2023年同期虧轉盈。三商壽今天表示，為厚實資本、順利接軌新制，明年可能會選擇不發放股利，可將此視為另一種形式的增資，不過在確認財報健全及資本適足下，未來仍有機會發放股利。

三商美邦人壽今天下午舉行第3季法人說明會，隨今年營運轉佳，三商壽明年是否有機會發放股利、後續是否能順利接軌IFRS 17及TW-ICS，備受法人關注。

三商壽說明，金管會對壽險公司配發現金股利訂有標準，須確定財務健全及資本適足才會核准，另2019年6月實施賣債新制後，壽險業處分長年期債券盈餘，須依債券剩餘年限提列特別盈餘公積，無法一次全數認列獲利分配盈餘。

三商壽不諱言，若有可供分配盈餘，考慮厚實資本、接軌國際保險新制，可能會選擇不發放股利，亦可視為另一種形式增資，保留資金為未來準備。

不過，三商壽也強調，公司在抱持穩健經營原則下，為能順利接軌國際保險新制，同時顧及股東權益，未來在確認財務報表健全、資本適足條件下，仍有機會發放股利。

為改善資本結構，三商壽自2022年起即規劃引進策略投資人，三商壽表示，目前仍積極尋求可增加國內外策略聯盟機會並長期合作的應募人，展現公司積極改善資本適足的決心，此外，明年尚未有辦理現金增資的具體計畫，若有計畫將提董事會，通過後即會對外公告。

今年三商壽新契約保費收入目標為302億元，三商壽表示，公司看好明年保險市況發展，除了投資型保單銷售可望維持逐年成長外，亦會增加保障型商品銷售，2025年新契約保費收入目標訂為310億元，「對明年達標很有信心」。

對於美國進入降息循環，三商壽指出，美國降息對避險成本將有大幅助益，明年避險成本展望優於今年。三商壽考慮向金管會申請外匯準備金新制，但申請時點將考量新台幣走勢、台美利差及外匯準備金餘額，原則上將於接軌IFRS 17前提出。

三商壽提到，目前依主管機關規劃試算，原則上三商壽可順利接軌ICS新制標準。在商品結構轉型上，目前公司商品策略以投資型保單、保障型商品及定期險為主，因應接軌IFRS 17及TW-ICS，除了維持現行投資型保單銷售外，未來將逐步提高保障型商品銷量。

三商壽 股利

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