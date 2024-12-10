快訊

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

柯建銘拄拐杖現身朝野協商 韓國瑜拿麥克風讚：「掰咖」還第一個到

富邦金前11月稅後賺1406億、EPS 10.03元 金控、人壽、證券寫最強11月

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

富邦金控（2881）10日公布，2024年11月自結稅後純益103.6億元，單月獲利創歷年11月新高；累計今年前11月稅後純益1,406.5億元，為歷年前11月次高紀錄，每股稅後純益（EPS）為10.03元。子公司富邦人壽、富邦證券單月獲利創歷年11月新高紀錄；台北富邦銀行、富邦證券累計前11月獲利創歷年同期新高，富邦人壽累計前11月獲利創歷年同期次高。

富邦人壽2024年11月稅後純益為82.7億元，較去年同期虧損56.3億回升139.1億元，累計前11月稅後純益為920億元，較去年同期389.6億元增加530.3億元，成長幅度136%，創歷年單11月最高紀錄及歷年前11月第二高紀錄。本月主要投資收益來源係利息收入、處分國內外股票及基金資本利得及基金配息收入。股市方面，11月份國內外指數維持高檔，伺機進行部位區間操作，持續實現資本利得。債市方面，美國大選共和黨完全執政，帶動公債利率於11月反彈至近期高點。富邦人壽已把握利率走高時機，增加債券部位，提升整體經常性收益。匯市方面，美國經濟表現穩健，考量新政府未來實施關稅政策風險升高，資金回流美元，帶動美元兌非美貨幣走揚，後續將持續關注新政府在上任前後的政策變化，及對整體匯率市場的影響。

台北富邦銀行2024年11月稅後純益17.6億元，累計前11月稅後純益290.7億元，較去年同期成長21%，續創歷史新高，獲利成長主要來自利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長9%及38%，帶動營收較同期成長17%。各項業務動能穩健成長，存放款餘額皆較同期雙位數成長，保險、基金及結構型商品帶動財富管理銷售動能上升，財管收益較同期成長37%，信用卡客戶基盤擴大，簽帳金額較同期成長26%。截至11月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1101%，維持良好資產品質。

富邦產險2024年11月稅後純益0.1億元，受到依帳齡及評估實際可收回情形提存呆帳準備影響，排除此因素，公司承保及投資仍維持良好表現，累計前11月稅後純益34.9億元。業務表現方面，藉由集團資源及多元通路之優勢，11月整體簽單保費48.5億元，較去年同期成長6%，其中工程險因掌握綠能保險業務拓展商機，單月簽單保費成長54%，表現最為亮眼；健康傷害險及水險業務成長亦優於市場約1%~2%。累計前11月簽單保費收入606.0億元，年成長12%，簽單市占率24.2%，將持續著重風險控管與優化業務結構，提升獲利水準並追求業務穩健成長，維穩市場龍頭地位。

富邦證券2024年11月稅後純益8.5億元，較上月成長61%，主要受惠金融資產部位獲利成長，累計前11月稅後純益95.0億元，較去年同期成長47%，今年台股交投熱絡，指數亦創新高，帶動證券經紀、財管、承銷及金融資產部位獲利皆較去年同期大幅成長，續創單11月及累計前11月稅後純益歷年新高紀錄。

保費 富邦人壽

延伸閱讀

光隆營收／11月5.69億元、年增28% 成衣、羽絨齊揚

六福營收／11月年增10% 「萬聖墓碑鎮慶典」助攻

廣達績優締造最旺11月 營收連七月站穩千億元

前11月對美出口 飆千億美元 年增近五成寫新猷

相關新聞

華航營收／11月173.05億元、寫歷年同月最佳 貨收58.63億元創今年最優

華航集團（2610）11月份合併營業收入為173.05億元，再寫歷年11月最佳成績，較去年同期增加22.88億元，增幅1...

遠東銀明年股利改以股票為主 殖利率估定存息2、3倍

遠東銀行（2845）總經理周添財今天指出，遠東銀行至11月底累計獲利已經提前達成今年全年預算目標，預期全年獲利將創歷史新...

星宇航空營收／11月29.85億元、年增率47% 創同期新高

星宇航空（2646）2024年11月總營收為29.85億元，年增率47%，創同期新高。其中，11月客運營收25.13億元...

台灣虎航營收／11月11.84億元 同期新高

台灣虎航（6757）2024年11月單月營收11.84億元，年增加11.9%，為同期單月新高。2024年前11個月營收為...

泓德11月營收月增34% 全年拚百億

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（9）日公告11月營收12.79億元，為今年來單月次高，月增34.8%，年增38.1%...

餐飲四強 寫最旺11月

餐飲股11月營收出爐，受到火鍋、聚餐旺季帶動，加上店數增加，包括王品（2727）、全家餐飲、揚秦、築間昨（9）日公告11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。