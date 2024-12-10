富邦金前11月稅後賺1406億、EPS 10.03元 金控、人壽、證券寫最強11月

富邦金控（2881）10日公布，2024年11月自結稅後純益103.6億元，單月獲利創歷年11月新高；累計今年前11月稅後純益1,406.5億元，為歷年前11月次高紀錄，每股稅後純益（EPS）為10.03元。子公司富邦人壽、富邦證券單月獲利創歷年11月新高紀錄；台北富邦銀行、富邦證券累計前11月獲利創歷年同期新高，富邦人壽累計前11月獲利創歷年同期次高。

富邦人壽2024年11月稅後純益為82.7億元，較去年同期虧損56.3億回升139.1億元，累計前11月稅後純益為920億元，較去年同期389.6億元增加530.3億元，成長幅度136%，創歷年單11月最高紀錄及歷年前11月第二高紀錄。本月主要投資收益來源係利息收入、處分國內外股票及基金資本利得及基金配息收入。股市方面，11月份國內外指數維持高檔，伺機進行部位區間操作，持續實現資本利得。債市方面，美國大選共和黨完全執政，帶動公債利率於11月反彈至近期高點。富邦人壽已把握利率走高時機，增加債券部位，提升整體經常性收益。匯市方面，美國經濟表現穩健，考量新政府未來實施關稅政策風險升高，資金回流美元，帶動美元兌非美貨幣走揚，後續將持續關注新政府在上任前後的政策變化，及對整體匯率市場的影響。

台北富邦銀行2024年11月稅後純益17.6億元，累計前11月稅後純益290.7億元，較去年同期成長21%，續創歷史新高，獲利成長主要來自利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長9%及38%，帶動營收較同期成長17%。各項業務動能穩健成長，存放款餘額皆較同期雙位數成長，保險、基金及結構型商品帶動財富管理銷售動能上升，財管收益較同期成長37%，信用卡客戶基盤擴大，簽帳金額較同期成長26%。截至11月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1101%，維持良好資產品質。

富邦產險2024年11月稅後純益0.1億元，受到依帳齡及評估實際可收回情形提存呆帳準備影響，排除此因素，公司承保及投資仍維持良好表現，累計前11月稅後純益34.9億元。業務表現方面，藉由集團資源及多元通路之優勢，11月整體簽單保費48.5億元，較去年同期成長6%，其中工程險因掌握綠能保險業務拓展商機，單月簽單保費成長54%，表現最為亮眼；健康傷害險及水險業務成長亦優於市場約1%~2%。累計前11月簽單保費收入606.0億元，年成長12%，簽單市占率24.2%，將持續著重風險控管與優化業務結構，提升獲利水準並追求業務穩健成長，維穩市場龍頭地位。

富邦證券2024年11月稅後純益8.5億元，較上月成長61%，主要受惠金融資產部位獲利成長，累計前11月稅後純益95.0億元，較去年同期成長47%，今年台股交投熱絡，指數亦創新高，帶動證券經紀、財管、承銷及金融資產部位獲利皆較去年同期大幅成長，續創單11月及累計前11月稅後純益歷年新高紀錄。