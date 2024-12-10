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統一營收／前11個月首度突破6千億元、年增逾13.99％ 續創同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

統一（1216）企業累計前11個月合併營收首度突破6千億元，達6,061.91億元，年增逾13.99％，續創同期新高，旗下的統一超（2912）、統一中控、統一實（9907）等業績全面成長挹注。

統一企業受惠於旗下轉投資中控、統一超等營收增長挹注，11月合併營收達517.42億元年增7.43％；累計前11個月營收達6,061.91億元，年增逾13.99。隨著前11月營收公布，統一第4季的的獲利可期，將進一步推升全年獲利向上衝高。

統一企業朝著「穩健、健康」為基礎挺進，朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進，營收、獲利一直在一個穩定成長軌道上；統一第3季財報，單季稅後純益60.92億元，年增9.39%，每股純益（EPS）1.07元，累計今年前三季稅後純益175.3億元，年增4.5％，每股純益3.09元。

另外，統一持有統一中控72.8%股權，統一集團長期深耕中國大陸聚焦經營，受惠於大陸開始推振興經營政策，民生必需產業也會跟著受惠，未來統一中空營收朝著達人民幣500億元挺進，統一中控的成長力道勢必加快，統一將跟著母以子貴。

營收 統一企業

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