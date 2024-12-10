遠東銀明年股利改以股票為主 殖利率估定存息2、3倍

遠東銀行（2845）總經理周添財今天指出，遠東銀行至11月底累計獲利已經提前達成今年全年預算目標，預期全年獲利將創歷史新高，並且每股稅後純益（EPS）雖有現增影響稀釋因素，但預期仍將同創新高。明年分派今年盈餘、發放股利，股利政策將會大幅調整，將過去長年都是現金股息為主的模式，翻轉為股票股利為主、現金股息為輔，以充實資本。

遠東銀行今天舉行2025永續旅遊主題月曆發表會，周添財在會後受訪時表示，2025年因為川普將上台其新政對全球經濟、台灣的產業發展影響很大，因此明年的總經與資本市場的變數太多，對銀行的營運帶來挑戰。不過，遠東銀行2025年仍將會力求獲利持續成長、續創新高，雖然美國已經啟動降息，但預期明年包括淨利息收益、手續費收入與財務投資操作收益等，仍將繼續成長，推升獲利。

另外，由於今年分派2023年盈餘時，受到投資評價利益大幅回沖、前一年提列特別盈餘公積迴轉影響，因此拉高股利配發率到史上最高的98%，每股股利發放1.012元，現金股息與股票股利各半，但明年分派今年盈餘無此一公積迴轉挹注股利的因素，所以預期配發率將回歸到法定七成以內，因此周添財表示，雖然獲利創新高，但是股利水準有可能遜於上一年度，並且改以股票股利為主，預期股票股利與現金股息大約落在六四比。但整體股利殖利率仍預期落在過去平均約6%上下區間，現金股息殖利率則是一定要比定存利率高，大約是定存利率的2、3倍。

過去遠東銀行股利發放長期以來都是以現金股息為主，現金股息重於股票股利，今年股利可以現金、股票各半是因為配發率拉高到百分百。不過，明年起股利政策將一改過去做法。

遠東銀行自結今年11月單月稅後純益2.81億元，單月獲利較前月略減，累計前11月稅後純益41.14億元，已經提前達成今年全年獲利目標，續創新高，累計EPS為0.96元則是略低於去年同期的0.99元。不過，周添財表示，今年全年應該EPS與累計獲利都是呈現成長。