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慶豐富營收／前11月49.45億元 年增18.02%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

慶豐富（9935）10日公布11月合併營收4.51億元，受惠窗簾事業主力客戶保持良好備貨需求，挹注單月營收年增8.91%。累計2024年1至11月合併營收49.45億元，年增18.02%，創歷年同期第三高記錄。

慶豐富表示，整體營運保持良好成長力道，主要受惠旗下窗簾事業採取新產品、全渠道通路拓展策略綜效展現，包括今年擴大業務團隊，強化線上電商通路客戶服務，透過數據化分析因地制宜擬定窗簾產品推銷，有效提高消費者線上選購窗簾成交率，進一步創造線上通路客戶加大窗簾產品拉貨動能。

另外，慶豐富指出，在逐步打開建築師、建商專業市場領域下，今年累計前11月線上電商通路、專業市場銷售皆明顯年增32.49%、122.39%，整體營運保持良好動能。

慶豐富表示，展望今年第4季，維持審慎樂觀看法；積極擴大窗簾、家紡兩大業務接單動能，其中觀察實體零售、線上電商通路客戶訂單良好需求，整體訂單能見度仍保持1~2個月水準，整體營運保持成長態勢可期。

慶豐富說，因應客戶訂單需求調配旗下廠區生產供應，以達到最佳化生產效率提升，同時，進一步規劃擴增越南廠家紡生產產能，以堆疊未來營運動能，以期在整體重要策略執行下，創造未來營運良好成長前景。

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