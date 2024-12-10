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星宇航空營收／11月29.85億元、年增率47% 創同期新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
星宇航空飛機示意圖。圖／星宇航空提供
星宇航空飛機示意圖。圖／星宇航空提供

星宇航空（2646）2024年11月總營收為29.85億元，年增率47%，創同期新高。其中，11月客運營收25.13億元，年增42%，隨著11月下旬時序進入東北亞賞楓旺季，日本航線載客率維持九成水準，支撐客運收入穩健表現。

貨運市場方面，11月營收為3.18億元，年增98%，受益於全球年底購物旺季，推動消費性電子產品、小型家電等高附加貨品市場需求，亞太至北美航線貨運量穩定成長。

星宇航空將於本月引進兩架A350-900新機，預計於明年第1季再添一架，屆時整體機隊規模達27架機。隨著廣體飛機陸續增加，冬季班表趁勢穩健成長，北美航線自12月22日起，洛杉磯航線將增至每周10班；自明年3月1日起，西雅圖航線增為每日一班，加上舊金山航線現為每日飛航，星宇航空每周將會有24航班直飛北美西岸三大城市，將會為國際旅客帶來更便捷的服務。

日本方面，繼台北-福岡、熊本及仙台航線自11月起陸續放大機型以A330neo派飛，台北-札幌航線將自12月起，亦以A330neo每日飛航，帶旅客開啟冬季北國之旅。星宇航空台中-沖繩航線已於12月2日正式啟航，每周飛航4班，預計夏季班表將增至每周6班。同時正籌備規劃於明年第2季開闢台北-神戶及台中-神戶航線，提供旅客前往關西地區新選擇。東南亞方面，因應年初旅遊旺季，明年1月15日至2月28日，星宇航空於熱門航線增飛加班機，台北-清邁每日1班飛航。

星宇航空 航線

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