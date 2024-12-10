葡萄王營收／11月10.8億元、月增23.26% 全年營收有望創高

葡萄王（1707）10日公布11月合併營收10.8億元，月增23.26%、年減8.27%，主要係受去年同期促銷高基期及中國市場需求復甦延緩的影響；儘管如此，葡萄王生技今年前11月累計營收已達99.7億元，年增5.62%，隨著年底葡眾衝聘高峰的到來及海外市場需求逐步回升，集團對全年仍樂觀以待，今年營收有望創新高。

展望2025年，葡萄王生技將加速業務多元化，透過創新思維和深耕國內外市場，開啟全新的增長機會。公司不僅將持續強化保健食品領域的競爭力，還將全面進軍快消品和美容領域，利用集團在技術研發與資源配置上的優勢，拓展市場版圖並提升品牌影響力。

針對葡萄王旗下事業體11月業績表現，子公司葡眾11月營收年減8.95%，累計前11月年增3.47%。儘管短期內受到商品調漲會員超買庫存去化影響，然而隨著年底衝聘高峰的帶動下，全年營收再創新高仍然可期。

母公司台灣葡萄王11月營收年減5.04%，雖自有品牌受促銷高基期的影響，代工業務增長強勁，年增36.9%；累計前11月年增11.76%。隨著代工訂單穩定增長，特別是來自海外市場的需求，未來將進一步推升台灣葡萄王成長潛力。

上海葡萄王11月營收年減4.89%，累計前11月年增48.34%。上海葡萄王近期成功完成玻璃瓶產線產線升級，為滿足中國市場對機能性飲品及氣泡飲品日益增長的需求做好充分準備。新產線預計2025年全面投入運營，將為公司進一步拓展快消品市場、增強生產彈性提供強大支持。

葡萄王新的一年持續多元業務的布局，並與ESG減碳淨零目標並行，期盼共創全球市場新契機。OEM/ODM業務將基於全新開發的劑型與配方，積極開發新客戶、新品項及新市場，擴大國內外市場份額。自有品牌將持續推出創新產品，並將保健食品的專業優勢與快消品的便利性結合，讓更多功能性成分進入消費者的日常生活。除此之外，葡萄王將進一步強化電商平台和多元銷售渠道的布局，提升品牌滲透率與競爭力。子公司葡眾將突破創新，規劃多元化產品系列，並持續推進馬來西亞市場布局，為邁向國際紮穩腳步。

ESG永續發展與公司治理年度獲獎包含「TSAA台灣永續行動獎－銀獎」、「碳競爭力100強」、「台灣100大永續典範企業獎」、「永續報告類-第1類白金級」、「SGS ISO PLUS Awards」、「2024年度淨零產業競爭力－卓越獎」，董事長曾盛麟更獲選為第17屆100 MVP經理人(永續經營類組)表現亮眼。近期也通過科學基礎減碳目標(SBTi)審查，成為台灣生技業唯一通過淨零目標的企業，承諾響應與全球氣候升溫控制1.5˚C目標一致的行動計畫，以2023年為基準年，至2034年範疇一與範疇二的溫室氣體排放將減少58.8%，範疇三減少35%；並以實現2050年淨零排放為最終目標，屆時範疇一、二及三的排放將減少90%。