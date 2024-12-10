台灣虎航營收／11月11.84億元 同期新高
台灣虎航（6757）2024年11月單月營收11.84億元，年增加11.9%，為同期單月新高。2024年前11個月營收為151.23億元，年增33.5%，亦為歷史新高。
台灣虎航是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，上(11)月26日已開航宮崎，為日本的第20個航點，此外也將於明(2025)年1月21日開航高雄-新千歲航點。隨著日韓賞楓、滑雪、聖誕節及跨年假期的到來，旅遊熱度不減，從售票及旅遊業者成團情況觀察，旅遊熱度持續。本(12)月也已開賣2025年夏季班表，整體市場需求暢旺，業界仍看好明年的客運需求強勁。
此外，台灣虎航自11月29日掛牌以來股價表現亮眼，12月4日收盤價更攀上新高85元，法人普遍看好航運股的明年客運收益及展望，相信也可支撐航空股評價維持高檔水準。
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