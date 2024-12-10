東哥遊艇營收／11月1,743萬元 年減97%

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）10日公告11月合併營收近1,743萬元、年減97.1%；累計前11月營收為49億元，較去年同期減少13.9%。該公司指出，因銷售通路策略調整，營收認列遞延，致今年營運表現有所波動。

東哥並表示，美國總統大選後，川普政府雖使全球政經情勢存在不確定性風險，但預期其政策整體上將對高端奢侈產業帶來正面影響，其中對企業和個人的減稅措施及低利政策，被視為將成為推動經濟成長的關鍵因素，提振市場信心，並使富豪可支配收入增加，更加驅動高端奢侈品的消費動能。

此外，雖未來關稅提高對國際貿易關係帶來隱憂，但豪華遊艇可登記在境外，消費需求不受關稅影響，正向看待未來豪華遊艇產業景氣。