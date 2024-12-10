潤泰新營收／前11月278億元 創下同期新高

潤泰新（9945）10日公告，11月營收25.92億元，年減2.27%；累計今年前11月營收278.72億元，年增14.41%，創下同期新高紀錄。

潤泰新今年以來營運表現亮眼，總共有五大案可完工交屋，包括「潤泰央北」、「潤泰青田618」、「潤泰大安富陽」、「潤泰信義」及「潤泰左岸生活」。

此外，總銷60億元、接近完銷的「潤泰峰左岸」預計最快年底可取得使照，將成為明年業績動能之一。

法人認為，潤泰新因口碑佳，個案銷售狀況表現良好，且又以布局雙北為主，受大環境波動較小，加上手上的「潤泰玉成辦公大樓 」還有四成未出租，若出租後，預計可認列投資性不動產公允價值評價約25億元利益，未來營運穩健看俏。

展望未來，潤泰新指出，房市剛性需求永遠存在，並不擔心未來房市景氣波動，而公司在手個案儲備量豐富，預期未來十年每年營業額均可維持在100億元以上的規模。