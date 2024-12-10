建新國際營收／11月2.93億元、年增28.7% 創下單月歷史新高

專業整合物流廠建新國際（8367）公告11月營收2.93億元，月增36.5%、年增25.8%，繳出年月雙增的好成績，11月營收亦創下上市以來單月最高佳績。公司指出，本月營收顯著跳升，主要受惠於第二家銅土客戶正式簽約、貢獻營收，加上子公司建通環保自動裝卸碼頭穩定成長，本季營運展望正向。

建新前11月累計營收21.29億元、年增31.58，特別是子公司建通（2460）加入之後增添動能。前三季每股純益2.77元，本業歷史新高，顯示營運有成。

總經理柯勝鐘表示，近期正式獲得第二家銅土客戶簽約，歸功於建新在亞洲地區的整合型物流作業頗有名聲，躍升為全亞洲第一的銅土轉運中心。這次著眼台灣地理位置優越、建新的物流品質與環保高要求。符合客戶ESG與品質需求，重新回歸，將對營運帶來明顯幫助。

柯勝鐘指出，去年配發現金股利2.5元，現金配發率達77%，今年獲利走高，公司將維持一貫高配息政策。

柯勝鐘在法說會上指出，公司具備三大優勢，分別是經營特許事業、自動裝卸密閉碼頭更環保、順應印度基建需求，可望大啖未來ESG商機。目前專營台北港、台中港、高雄港等三大碼頭的裝卸、倉儲、物流。建新旗下有四家子公司，安順與建通專營自動化卸煤業務及智慧化室內煤倉、另有中科國際主攻精緻倉儲、以及新科智慧正於台北港興建冷鏈智慧物流園區，預計將於2025年第4季正式營運。