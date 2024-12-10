快訊

台中23警涉「開假單」集體圖利 偵查隊長被帶回、6分局遭搜索

中職／知名球評爆料味全龍領先朱育賢爭奪戰 有望獲4年合約

瀏海螢幕不見了！蘋果OLED MacBook Pro變全螢幕機型 2026年登場

建新國際營收／11月2.93億元、年增28.7% 創下單月歷史新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

專業整合物流廠建新國際（8367）公告11月營收2.93億元，月增36.5%、年增25.8%，繳出年月雙增的好成績，11月營收亦創下上市以來單月最高佳績。公司指出，本月營收顯著跳升，主要受惠於第二家銅土客戶正式簽約、貢獻營收，加上子公司建通環保自動裝卸碼頭穩定成長，本季營運展望正向。

建新前11月累計營收21.29億元、年增31.58，特別是子公司建通（2460）加入之後增添動能。前三季每股純益2.77元，本業歷史新高，顯示營運有成。

總經理柯勝鐘表示，近期正式獲得第二家銅土客戶簽約，歸功於建新在亞洲地區的整合型物流作業頗有名聲，躍升為全亞洲第一的銅土轉運中心。這次著眼台灣地理位置優越、建新的物流品質與環保高要求。符合客戶ESG與品質需求，重新回歸，將對營運帶來明顯幫助。

柯勝鐘指出，去年配發現金股利2.5元，現金配發率達77%，今年獲利走高，公司將維持一貫高配息政策。

柯勝鐘在法說會上指出，公司具備三大優勢，分別是經營特許事業、自動裝卸密閉碼頭更環保、順應印度基建需求，可望大啖未來ESG商機。目前專營台北港、台中港、高雄港等三大碼頭的裝卸、倉儲、物流。建新旗下有四家子公司，安順與建通專營自動化卸煤業務及智慧化室內煤倉、另有中科國際主攻精緻倉儲、以及新科智慧正於台北港興建冷鏈智慧物流園區，預計將於2025年第4季正式營運。

營收 環保 碼頭

延伸閱讀

中華電減碳啟動新採購機制 邀供應鏈共同加入淨零行列

中華電AI方案助攻 衝刺ESG

台驊營收／11月21.48億元 年增約六成

《LAST MILE：全面引爆》網購驚魂！包裹連環爆炸物流系統崩潰

相關新聞

泓德11月營收月增34% 全年拚百億

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（9）日公告11月營收12.79億元，為今年來單月次高，月增34.8%，年增38.1%...

餐飲四強 寫最旺11月

餐飲股11月營收出爐，受到火鍋、聚餐旺季帶動，加上店數增加，包括王品（2727）、全家餐飲、揚秦、築間昨（9）日公告11...

欣陸拿下南港機廠社宅案

欣陸投控（3703）旗下子公司大陸工程昨（9）日拿下台北市「南港機廠社會住宅2區統包工程」，得標金額為48.28億元，為...

冠德累計前11月營收年增53% 百億大案助攻

冠德（2520）昨（9）日公告，11月營收17.54億元，年增4.5%；累計今年前11月營收268.55億元，年增53....

國產前11月合併營收年增2.8% 旺季效應發酵

國產（2504）昨（9）日公布集團合併營收18.51億元，年減3.8%；累計今年前11月合併營收196.6億元，年增 2...

儒鴻11月營收年減3.8% 探近八月低點

海運艙位不足，儒鴻11月營收動能轉弱。紡織股王儒鴻（1476）昨（9）日公布11月營收28.47億元，年減3.8%，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。