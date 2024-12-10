六福營收／11月年增10% 「萬聖墓碑鎮慶典」助攻

六福（2705）發布11月營收達2.4億元，較上月成長11.8%，年增10.42%。累計前11月營收較去年同期成長4.6%。六福表示，六福村全台最大「萬聖墓碑鎮慶典」11月迎來最高潮，加上ITF台北國際旅展開展及線上晚鳥活動以超值餐券及優惠住房強力吸客，引發民眾搶購，成功帶動11月營收。

六福村主題遊樂園一手打造的年度全台最大萬聖慶典「墓碑鎮-人偶墳場」邁入尾聲，斥資千萬宛如遊戲實境呈現的浮空天幕投影及詭譎燈光聲效，彷彿身歷地獄之境，11月就有將近14萬人前來朝聖。關西六福莊推出的「非洲探險遊戲島」更是親子客的新歡，成功帶動11月住房率達八成。

六福萬怡酒店則掌握熱門韓國料理節目引發的韓食風潮，南港最強Buffet敘日全日餐廳推出全新一季主題餐檯「敘饗韓風食堂」，主打數十道韓國精典菜餚。此外，六福萬怡酒店住房也表現不俗，除掌握展覽商機，更結合北流、大巨蛋活動強力吸客，宴會在熱門時段也幾乎全滿。

展望後市，觀光業即將迎來年底旺季，耶誕檔期、年節假期及春酒尾牙季陸續登場，無論餐飲、宴會、住房及旅遊的需求都相當強勁，將有效挹注營收，帶動業績表現。除此之外，六福旅遊集團持續穩健經營，六福酒店式商辦大樓持續按計畫興建及招商，預計於2026年完工，並將取得LEED美國綠建築與WELL健康建築、綠建築、智慧建築及耐震，國內外五大建築標章認證，成為指標性商辦大樓。