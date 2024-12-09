宏全營收／11月21.78億元同期新高 第4季樂觀有望再創佳績
飲料包材製造龍頭宏全（9939）公布11月合併營收21.78億元，月增1.7%、年增15.3%，創歷史同期新高；累計前11月合併營收261.87億元、年增6.8%，亦創同期新高。受惠10、11連續兩月年增正成長，法人估，第4季營收有望再創歷史同期新高。
宏全第4季淡季不淡，11月營收表現亮眼的關鍵，在於台灣、中國大陸及東南亞市場訂單需求穩定上升；11月的中國大陸及東南亞皆有雙位數增長。
隨著宏全積極爭取訂單、擴張產能，位於台灣的新廠自貿廠，以及中國大陸浙江衢州廠新增的設備已陸續投產，加上東南亞持續擴大與客戶合作，多廠增加包材設備，提升產能供應能力，也帶動營運成長動能。
法人指出，在台灣、中國大陸及東南亞客戶的訂單支持下，預估宏全今年營收、獲利可望雙創歷史新高。
宏全表示，接下來中國大陸有浙江衢州廠新一期的包材設備在第4季陸續投產，明年有大陸廣東清新廠新增無菌生產線，以及安徽滁州廠新增二期包材設備，都將在第2季投產。
另外，東南亞的緬甸宏佳廠也訂明年第2季投產，浙江常山廠預計明年下半年投產，預期明年將可帶動營收及獲利持穩增加。
受惠客戶與接單雙增，宏全累計前三季稅後純益24.77億元、年增18.3%，每股稅後純益8.61元，優於去年同期的7.27元，並提前超越去年全年的8.6元；前三季營收、獲利均創同期新高。
宏全董事會稍早通過兩項投資案，包括大陸安徽滁州宏全廠，增加投資4.6億元，擴大配合客戶飲料包材所需。另外宏全與印尼大客戶配合瓶裝水代工合作，投資金額為4.13億元。
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