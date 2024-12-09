快訊

嘲諷「還活著喔？」母女遭詐雙亡 北市警局長下令：受理警送懲戒法院

內湖母女遭詐…員警曾酸「怎還沒死？」記大過 蔣萬安怒令重新議處

宏全營收／11月21.78億元同期新高 第4季樂觀有望再創佳績

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

飲料包材製造龍頭宏全（9939）公布11月合併營收21.78億元，月增1.7%、年增15.3%，創歷史同期新高；累計前11月合併營收261.87億元、年增6.8%，亦創同期新高。受惠10、11連續兩月年增正成長，法人估，第4季營收有望再創歷史同期新高。

宏全第4季淡季不淡，11月營收表現亮眼的關鍵，在於台灣、中國大陸及東南亞市場訂單需求穩定上升；11月的中國大陸及東南亞皆有雙位數增長。

隨著宏全積極爭取訂單、擴張產能，位於台灣的新廠自貿廠，以及中國大陸浙江衢州廠新增的設備已陸續投產，加上東南亞持續擴大與客戶合作，多廠增加包材設備，提升產能供應能力，也帶動營運成長動能。

法人指出，在台灣、中國大陸及東南亞客戶的訂單支持下，預估宏全今年營收、獲利可望雙創歷史新高。

宏全表示，接下來中國大陸有浙江衢州廠新一期的包材設備在第4季陸續投產，明年有大陸廣東清新廠新增無菌生產線，以及安徽滁州廠新增二期包材設備，都將在第2季投產。

另外，東南亞的緬甸宏佳廠也訂明年第2季投產，浙江常山廠預計明年下半年投產，預期明年將可帶動營收及獲利持穩增加。

受惠客戶與接單雙增，宏全累計前三季稅後純益24.77億元、年增18.3%，每股稅後純益8.61元，優於去年同期的7.27元，並提前超越去年全年的8.6元；前三季營收、獲利均創同期新高。

宏全董事會稍早通過兩項投資案，包括大陸安徽滁州宏全廠，增加投資4.6億元，擴大配合客戶飲料包材所需。另外宏全與印尼大客戶配合瓶裝水代工合作，投資金額為4.13億元。

宏全 東南亞

延伸閱讀

AI高效能運算助攻 崇越11月營收登同期新高

達麗營收／前11月119億元 創歷史新高

辛耘營收／11月8.99億元 續創歷史新高

台驊營收／11月21.48億元 年增約六成

相關新聞

中石化違反資訊申報相關規定 證交所開罰3萬元

臺灣證券交易所表示，中石化（1314）更補正2023年第3季至2024年第3季財報附註揭露資訊有誤，已於日前完成相關補正...

二大原因影響！新光金單月虧損6.1億元 前11月賺194.9億元

新光金控（2888）9日公布11月自結損益，11月單月稅後虧損6.1億元，由盈轉虧，累計前11月合併稅後純益達194.9...

冠德營收／百億大案入帳！前11月268億元 創下歷史新高

冠德（2520）9日公告，11月營收17.54億元，年增4.56%；累計今年前11月營收268.55億元，年增53.4%...

貨櫃三雄配息千億元起跳 近期屢獲大型ETF青睞

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海等近期屢獲大型ETF青睞，根據法人推估，貨櫃三雄今年全年稅後純益有望突破2,500億元，配息金額...

海運業 下季營運不淡

美東罷工問題恐在下月重演，近期以色列在中東持續擴大軍事部署，而加深紅海危機等問題，加上農曆年前拉貨效應，業內指出，海運業...

自行車雙雄 大和力挺

外資大和資本發布「亞洲自行車產業」報告指出，自行車族群雖然短期股價欠缺催化劑，但長期受惠於電動自行車及平均單價提升的結構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。