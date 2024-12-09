福貞營收／11月8.68億元、年月雙增 創歷年同期新高

福貞-KY（8411）公布11月合併營收8.68億元，月增42.3%、年增23.9%，為歷史同期新高；累計前11月合併營收79.54億元，年增7.7%，亦創同期新高。法人估，12月單月進入出貨高峰，可望推升第4季營收站上今年季度新高。

值得注意的是，福貞配合客戶市場需求而籌建的永定廠，規劃建置2.5條產線，在12月正式投產，搶攻12月啟動的農曆春節備貨訂單需求，預期每年可穩定貢獻集團約人民幣3,000萬至5,000萬元營收。

福貞表示，受惠於農曆春節送禮需求，品牌商提前備貨的旺季效應，加上天氣寒冷帶動粥類飲品及蛋白飲品需求旺盛，推升三片式馬口鐵罐出貨數量，11月單月營收為近九個月新高，亦創下歷年同期新高，繳出年月雙升表現。

法人指出，伴隨中國大陸冬季飲品需求顯現，以及農曆新年傳統節慶送禮需求，12月份有望成為福貞今年單月出貨高峰，並推升第4季營收站上今年季度新高。

展望明年，福貞持審慎樂觀態度，在中國大陸降息降準政策下，市場消費力度可望穩步提升。公司將持續維穩在手訂單，並提升集團內各生產基地產線生產效能，強化市場競爭力，進一步為營運成長注入新動能。

針對各生產基地的發展策略，福貞說，集團山東廠區域市場需求仍在，將持續提升產能利用率，擴大營收經濟規模效益；陝西廠則調整產能結構以提升生產效能，滿足主力客戶及區域客戶訂單需求。

至於台灣整體飲料市場呈現利多走勢，新竹廠憑藉多元罐型及與客製化訂單優勢，將持續擴大台灣市場份額並爭取更多海外訂單的機會。