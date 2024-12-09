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威宏營收／11月7.3億元 轉單效益強勁東南亞廠區產能滿載

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442），公布11月合併營收7.29億元，月增2.9%、年增13.7%，累計前11月合併營收77.53億元、年增6.1%。威宏表示，川普擬提高關稅帶動轉單效益強勁，東南亞廠區產能滿載，訂單出貨持續看旺。

威宏指出，11月營收表現亮眼，主要因為高爾夫球袋訂單需求持續成長，加上年末歐美節慶及農曆新年假期將至，帶動購物贈禮需求增加，終端品牌客戶因應提前拉貨。而從目前在手訂單掌握度來看，樂觀今年營運成長可期。

受美國總統當選人川普提高關稅計畫影響，國際知名終端品牌客戶紛紛加速推動產能轉移政策，過往主要集中在中國大陸生產的訂單，正加快轉移至東南亞地區。威宏深化越南、泰國、柬埔寨等地佈局多年，其可享的轉單效益更為明顯。

目前，威宏東南亞各廠區接單量已逼近滿載，公司將視訂單需求逐步擴增產線，或尋覓新承租廠房，而中國未來將規劃為研發及境內需求為主，目標東南亞地區營收貢獻比重提升至七成，有利進一步優化集團成本結構。

柬埔寨為威宏近年重點發展區域，旗下子公司威保柬埔寨自有廠房預計12月落成，主要用作生產運動手套護具等周邊配件，初步規劃可承載近50條產線，待明年初通過客戶驗廠認證之後，可正式接單放量生產。

威宏預期，新增產能可承接更多從中國大陸轉出的訂單，適逢FIFA世俱盃及歐洲冠軍聯賽等國際足球盛事掀起新一波運動風潮，加上2026年世足賽客戶提前備貨，預期運動事業群訂單動能可望進一步增強，整體訂單樂觀可期。

在輕奢與精品包袋事業方面，根據美國顧問公司Bain & Company最新報告顯示，預計2025年歐洲及美洲地區個人奢侈品銷售呈溫和正增長，中國大陸市場最快下半年起逐漸復甦。

威宏目前既有歐系客戶訂單穩定挹注，即便消費者態度仍較為審慎，但全球跨國旅遊需求仍然熱絡，帶動各國免稅店鋪貨動能不減。

威宏表示，柬埔寨宏盛廠訂單能見度直達明年上半年無虞，目前廠房已預留足夠擴廠空間，公司將適時招工並安排機台設備投入生產，能在短時間滿足更大量的訂單需求。

同時，威宏也積極接洽美系電商潮牌新客戶，藉此帶動更多元化產品組合，為營運動能挹注新動力。

展望明年，威宏維持審慎樂觀態度，儘管全球景氣仍有不確定性，但美國聯準會降息有助零售市場增添消費信心，既有輕奢、運動兩大事業群客戶訂單回補力道積極。

同時，威宏憑藉精實生產管理，按訂單需求彈性調整產能配置及生產模式，並逐步擴增東南亞地區包含越南、泰國及柬埔寨等廠區產能，全面提升營運規模與競爭力，鞏固市場領先地位。

東南亞

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