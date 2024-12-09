喬山營收／11月52.1億元歷史次高 全年營運可望再創佳績

商用健身器材製造龍頭喬山健康科技（1736），併購BowFlex品牌效益逐步發酵，11月合併營收52.1億元，月增14.9%、年增38.9%，為今年單月新高，並為歷史次高；累計前11月合併營收401.5億元，年增23.6%，已超越去年全年的381.2億元。

受惠歐美黑色星期五及節慶採購禮品需求，喬山在美國自有門店及電商銷售，在黑五購物節前後共十天的接單量，較去年增加36%。

其他區域及大型量販通路、網路商店銷售同樣熱烈，11月家用營收較上月增加二成，再加上新併購品牌BowFlex的貢獻，累計前11月整體家用市場營收成長近五成。

喬山指出，在商用市場方面，也由於各大連鎖健身房穩定的擴張及汰舊換新需求，加上商用新產品上市後營收也陸續進帳，累計前11月商用營收也有雙位數的增長。

值得一提的是，Matrix Onyx系列已首先進駐台中五星級勤美洲際酒店，同時也獲得倫敦四季酒店的採用，Onyx的高端優雅形象獲得高端酒店及健身房會所的青睞。

而專為價格敏感商用客戶族群開發的全系列Vision產品也已開始供貨，新產品新通路動能開始啟動。

喬山表示，運動風氣盛行席捲全球，帶來對於健身器材的強勁需求，喬山伴隨客戶成長並擴充製造基地，目前已進入第4季旺季，喬山在商用產品的開發上市，家用產品多品牌經營等策略多管齊下，全年營運可望再創佳績。

喬山今年4月陸續收購BowFlex、Schwinn及JRNY等三個家用與軟體服務品牌，整合進展順利，於5月開始貢獻營收。商用頂級Matrix Onyx系列及Vision平價系列也從7月出貨，商用大客戶展店積極，訂單持續成長。

法人則估，喬山12月營收將迎來今年單月新高，全年合併營收上看470億至480億元歷史新高；而喬山前三季稅後淨利6.28億元，每股稅後純益2.08元，全年每股稅後純益可望站上5元以上。