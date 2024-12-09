泓德11月營收月增34% 全年拚百億

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（9）日公告11月營收12.79億元，為今年來單月次高，月增34.8%，年增38.1%；前11月營收82.29億元，年增97.6%，距離全年營收百億元大關只差一步之遙。

泓德能源公告指出，11月營收激增，主因工程案件依進度認列收入。法人看好，泓德能源12月仍有太陽能光電工程持續認列，預料業績有望持續走揚，推升全年營收朝百億元邁進。

針對近期案場開發規劃，泓德能源指出，光電案場今年開工總量約160MW（百萬瓦），包含嘉義111MW光電案場預計2025年第2季完工。儲能案場則開工199MW，屏東99MW儲能案場預計2025年第3季完成。

此外，泓德能源的台南100MW儲能案場預定今年12月動工、2026年商轉；同時，該公司也預期2025年光電案場開發將復甦，全年光電案場目標開工量近200MW，儲能則達近200MW。