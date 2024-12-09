特力營收／11月26.2億元 年減2.7%

特力（2908）今日公11月份合併營收26.2億元，年減 2.7 %，累計前11個月合併營收332.16億元，年增2.6%。

綜觀營收結構，11月份貿易營收為新臺幣 13.2億元，占整體營收比重 50.4%；零售事業體營收為新臺幣 11.4億元，占整體營收比重 43.5 %。

特力指出，貿易事業體11月份營收為13.2 億元，係因2023 年第四季適逢歐美客戶庫存去化接近尾聲，且恰逢備貨旺季需求，客戶重啟拉貨，致使去年同期基期較高，故本月營收較去年同期減少。特力進一步表示，將因應市場快速改變及需求，致力於為客戶提供更高附加價值服務，提升產品採購和供應鏈管理服務。

零售事業體十一月份營收為新臺幣 11.4 億元，特力指出，受惠於天氣濕冷帶動換季購物需求， 禦寒商品寢具、其他保暖商品銷售表現強勁，本月營收較去年同期增加 7.7%。其中，特力屋 11 月份營收為新台幣 6.9 億元，占零售事業營收比重 61%；和樂家居 11 月份營收為新台幣 2.8 億元，占零售事業營收比重 25%。

儘管外在環境依舊嚴峻，年底為傢俱汰換需求旺季，消費者對居家產品的剛性需求，可望帶動臺灣零售銷售動能。隨著消費者對居家環境和生活品質要求提升，特力表示，將持續調整商品組合及優化服務體驗，強化實體店面的優勢，提供更多樣的選擇給消費者。