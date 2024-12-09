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欣陸拿下南港機廠社宅案
欣陸投控（3703）旗下子公司大陸工程昨（9）日拿下台北市「南港機廠社會住宅2區統包工程」，得標金額為48.28億元，為大陸工程第三筆社會住宅案；大陸工程表示，該案將打造地上23、21樓和地下五樓之社會住宅大樓，預計2029年完工。
台北市「南港機廠社會住宅2區（南機社宅2區案）」業主為台北市政府都市發展局，昨由大陸工程拿下該案統包工程，得標金額為48.28億元；大陸建設指出，繼廣慈社宅、南機社宅1區案後，該案為公司第三筆社會住宅案，全案預定工期50.5個月，預計2029年完工。欣陸投控昨收在30.6元、上漲0.35元。
「南機社宅2區案」為台北市「東區門戶計畫」的重大子計畫指標之一，大陸建設表示，該工程內容主要為施作地上23、21樓和地下五樓的一幢兩棟社會住宅大樓。
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