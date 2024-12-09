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餐飲四強 寫最旺11月
餐飲股11月營收出爐，受到火鍋、聚餐旺季帶動，加上店數增加，包括王品（2727）、全家餐飲、揚秦、築間昨（9）日公告11月營收，皆創下同期新高；其中以全家餐飲增幅最大，單月營收年增二成。揚秦增幅也有17.1%。
王品11月合併營收18億元，創同期新高，年增7.58%。其中，台灣事業群營收14.8億元，續寫同期新高，年增9.54%。
全家餐飲11月營收1.95億元，年增20.32%。累計前11月營收19.92億元，年增8.79％。
揚秦11月營收2.24億元，年增17.07%，創同期新高紀錄。
築間11月營收4.42億元，年增2.96％，累計前11月合併營收52.72億元，年增0.46％。
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