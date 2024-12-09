國產前11月合併營收年增2.8% 旺季效應發酵

國產（2504）昨（9）日公布集團合併營收18.51億元，年減3.8%；累計今年前11月合併營收196.6億元，年增 2.82%。

國產表示，AI浪潮席捲全球，讓全台科技大建設持續不斷，國產建材實業發揮先進科技行控與低碳布局優勢，充分掌握科技擴廠帶動的大建設商機，致國內11月營運達成率維持穩健高標，呈現農曆年前「月月增」的旺季表現。

全球AI浪潮，促進台灣半導體等供應鏈正面擴大布局，政府近期更宣示積極打造AI優勢，成為全台經濟成長的強勁新動能，此舉更加促進相關科技大廠，號召AI供應鏈進行大擴產與建廠進程，讓產能在三年內倍增。

國產表示，AI熱潮撐起全台科技大建設規模，不僅促進低碳願景的迫切需求，也厚實南台灣半導體S廊帶蓄勢待發。