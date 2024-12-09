冠德累計前11月營收年增53% 百億大案助攻

冠德（2520）昨（9）日公告，11月營收17.54億元，年增4.5%；累計今年前11月營收268.55億元，年增53.4%，前11月創下歷史新高紀錄。冠德指出，今年主要是受惠百億大案101A心天匯等建案交屋入帳所致。

除了心天匯外，冠德目前還有「冠德信義BCF」、「冠德安沐居」、「冠德大直湛」等可持續銷售認列，等於未來賣一戶，就可認一戶。

冠德近年積極布局全台大型複合式開發案，包括捷運、公辦都更等，且除了住宅案外，也看好辦公市場，強化布局商用不動產市場。冠德指出，集團旗下有開發、投資興建、施工營造及零售百貨，擁有綜效，相較其他開發業者有一定的優勢，未來開發評估的腳步不會停止。

冠德表示，目前在手土地庫存達2萬坪，已備妥未來七至九年的開發案量，儲備個案中，住宅總銷約575億元。