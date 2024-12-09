喬山11月合併營收年增38% 寫次高紀錄

商用健身器材製造龍頭喬山（1736），併購BowFlex品牌效益逐步發酵，11月合併營收52.1億元，年增38.9%，為今年以來單月新高，並為歷史次高；累計前11月合併營收401.5億元，年增23.6%，已超越去年全年。

受惠歐美黑色星期五及節慶採購禮品需求，喬山在美國自有門店及電商銷售，在黑五購物節前後共十天的接單量，較去年一口氣增加36%。

其他區域及大型量販通路、網路商店銷售同樣熱烈，11月家用營收較上月增加二成，再加上新併購品牌BowFlex的貢獻，累計前11月整體家用市場營收成長近五成。

喬山指出，在商用市場方面，也由於各大連鎖健身房穩定的擴張及汰舊換新需求，加上商用新產品上市後營收也陸續進帳，累計前11月商用營收也有雙位數的增長。