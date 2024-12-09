聽新聞
0:00 / 0:00
儒鴻11月營收年減3.8% 探近八月低點
海運艙位不足，儒鴻11月營收動能轉弱。紡織股王儒鴻（1476）昨（9）日公布11月營收28.47億元，年減3.8%，今年單月營收首度出現年減，同時創下八個月新低，月營收未能維持在30億元目標之上。
儒鴻表示，11月營收主要受到船期影響，貨運艙位緊張導致訂單出貨遞延，估計金額約達3.5億元，將延遲落在12月入帳。
至於年底節慶的買氣，儒鴻表示，目前看來，感恩節需求普通，但超級網購星期一（Cyber Monday）樂觀，個別客戶來看，零售商有好有壞，品牌商則LULU表現不錯。
儒鴻今年前11月營收334.06億元，年增率18.8%。公司表示，目前訂單能見度達明年5月，雖看不到追加的大單，但客戶下單穩健，持續朝好的方向走。
儒鴻表示，目前訂單皆按照排程走，並無出現改變，惟近期船運不確定因素大，10月因出貨順利，遞延到11月的金額較少，而11月則因艙位緊張，遞延金額大幅增加，是造成11月營收下滑的主因。艙位緊張主要是由於已開始接近年前的出貨旺季，市場缺艙的狀況又再浮現，再加上美國大選後，有些業者擔心加稅，提前出貨所致。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言