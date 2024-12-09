儒鴻11月營收年減3.8% 探近八月低點

海運艙位不足，儒鴻11月營收動能轉弱。紡織股王儒鴻（1476）昨（9）日公布11月營收28.47億元，年減3.8%，今年單月營收首度出現年減，同時創下八個月新低，月營收未能維持在30億元目標之上。

儒鴻表示，11月營收主要受到船期影響，貨運艙位緊張導致訂單出貨遞延，估計金額約達3.5億元，將延遲落在12月入帳。

至於年底節慶的買氣，儒鴻表示，目前看來，感恩節需求普通，但超級網購星期一（Cyber Monday）樂觀，個別客戶來看，零售商有好有壞，品牌商則LULU表現不錯。

儒鴻今年前11月營收334.06億元，年增率18.8%。公司表示，目前訂單能見度達明年5月，雖看不到追加的大單，但客戶下單穩健，持續朝好的方向走。

儒鴻表示，目前訂單皆按照排程走，並無出現改變，惟近期船運不確定因素大，10月因出貨順利，遞延到11月的金額較少，而11月則因艙位緊張，遞延金額大幅增加，是造成11月營收下滑的主因。艙位緊張主要是由於已開始接近年前的出貨旺季，市場缺艙的狀況又再浮現，再加上美國大選後，有些業者擔心加稅，提前出貨所致。