奧孟亞口服減重藥授權韓廠

奧孟亞口服減重藥授權，再下一城。奧孟亞（7776）昨（9）日宣布，該公司利用口服胜肽專利平台開發的第一個商業化產品、GLP-1口服劑型ANY002，授權給韓國大藥廠，共同搶入北亞市場。

奧孟亞繼先前獨家授權一國際藥廠歐洲、美國、加拿大、澳洲、印度等市場後，再與韓國大廠簽訂南韓市場的獨家授權，奧孟亞依合約除獲簽約金之外，另將分階段取得里程碑金以及於合約期間內的其他對價。

奧孟亞表示，合約細節依雙方契約保密約定不予以揭露。奧孟亞借韓國大廠專精於產品註冊、市場准入以及快速商業化推廣，將有利於本公司ANY002口服劑型於韓國市場商業化暨銷售事務，對公司財務及業務發展帶來正面助益。秉持奧孟亞選擇合作廠商條件，此次簽約授權對象也是製造技術能力強大，對市場野心勃勃的成熟藥廠。

奧孟亞表示，2023年韓國GLP-1銷售市場約為1.3億美元，僅次於中國大陸和日本，其年成長率約4.5%，遠高於日本，且因為韓國政府傾全力鼓勵生技產業，法規核准流程相對快速，上市時間相對樂觀。

奧孟亞口服胜肽專利平台應用廣泛，繼第一個商業化產品ANY002授權歐洲、美國、加拿大、澳洲、印度及韓國市場後，而其他市場如中國大陸、拉丁美洲，東歐等國家亦在積極洽談中。

公司表示，目前GLP-1應用在第二型糖尿病和減重治療之銷售市場火熱，在今年供不應求的情形下，逼得GLP-1相關大廠諾和諾德和禮來藥廠急於擴張生產線，以解決缺貨問題。