王品、全家餐飲、築間、揚秦11月營收創同期新高

餐飲股11月營收出爐，受到火鍋、聚餐旺季帶動，加上店數增加，包括王品（2727）、全家餐飲（7708）、揚秦（2755）、築間（7723）9日公告11月營收皆創下同期新高，其中，又以全家餐飲增幅最大，月營收年增二成。揚秦增幅也有17.1%。

王品公布11月合併營收18億元，創同期新高，年增7.58%。其中，台灣事業群營收14.8億元，續寫同期新高，年增9.54%。大陸事業群營收3.2億元，年減0.59%。累計前11月兩岸合併營收202億元，年減0.16%，台灣事業群累計營收為162.6億元，成長4.24%。

王品表示， 入冬進入吃鍋旺季，集團七大火鍋品牌「聚日式鍋物」、「和牛涮」、「青花驕」、「嚮辣」、「尬鍋」、「石二鍋」、「12mini」業績同步躍升。零售品牌「王品嚴選」推出冷凍麻油雞鍋、汕頭火鍋、常溫火鍋湯底、個人獨享鍋等多種新品，於全台通路上市即熱銷。以及日前新開的「阪前和牛鐵板燒」台北安和店、桃園南茂店與「藝奇」台北南京東店助攻，帶動台灣事業群11月營收創同期新高。

全家餐飲表示，11月成長動能，主要來自於既存店穩健經營，單店營收較去年成長近15%，其中又以大戶屋和IKIGAI燒肉表現最亮眼；新展店部分，大戶屋「新店小碧潭店」於11月20日開幕，結合新開店限定活動，持續圈粉、擴大消費生態圈。累計前11月營收19.92億元，較去年同期成長8.79％。

揚秦11月營收2.24億元，年增17.07%，創同期新高、單月歷史第三高紀錄。累計前11月營收23.03億元，較去年同期成長16.95%，同創新高紀錄。揚秦今年累計營收已突破去年全年營收，展望後市，麥味登近期推出新品「鬆餅堡」，締造每日平均銷售超過1萬顆的佳績，甚至賣到門市缺貨，預計自11日起，總部將加大供貨量，可望衝刺業績。

築間11月營收4.42億元，年增2.96％，累計前11月合併營收52.72億元，年增0.46％。公司表示，第4季在聖誕節、元旦跨年等聚餐商機帶動下，業績有望顯著成長，將推升12月及全年營收表現雙創歷史新高。