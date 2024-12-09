達麗營收／前11月119億元 創歷史新高

達麗（6177）9日公告，11月營收21.81億元，年增151.02%；累計今年前11月營收119.06億元，年增26.54%，單月營收創同期新高，前11月營收創下歷史新高。

達麗今年有兩大案可完工入帳，合計完工量達115.5億元，其中一案已從5月開始陸續交屋，另一案則在第4季交屋入帳。達麗指出，目前手上全台的庫存土地超過1.5萬坪，未來五年的業績都已準備好，力拚每年推案百億、營收百億的目標。

展望未來，達麗2025年完工量亦有2筆，合計約114億元，2026年則有4筆完工個案，共約200億元，2027年有2筆完工案，約130億元，2027年則有2筆完工案，也有約130億元，2028年到2029年有6筆完工個案，完工量達368億元。