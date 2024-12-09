二大原因影響！新光金單月虧損6.1億元 前11月賺194.9億元

新光金控（2888）9日公布11月自結損益，11月單月稅後虧損6.1億元，由盈轉虧，累計前11月合併稅後純益達194.9億元，每股稅後純益（EPS）為1.2元。新光金表示，單月虧損主要是因人壽子公司提列外匯價格變動準備金約29億元，導致獲利表現受影響，加上股市震盪修正，並未大幅實現資本利得所致。

新光金公告11月獲利，新光金11月單月稅後虧損6.1億元，由盈轉虧，累計前11月合併稅後純益達194.9億元，較去年同期虧損105.3億元，由虧轉盈，每股稅後純益（EPS）為1.2元。旗下主要子公司新光人壽11月稅後虧損11.5億元，累計稅後純益100.8億元，每股純益1.28元。

新光金指出，新壽單月虧損主要有二原因，第一，儘管台幣貶值4.26角產生匯兌利益，但因提列外匯價格變動準備金約29億元，導致獲利表現受影響；第二，11月股市震盪修正，並未大幅實現資本利得所致。

新光金表示，接下來新壽的投資操作也將維持高度機動性，關注市場趨勢審慎布局，目前累積的外匯價格準備餘額逾230億元，且已向金管會申請外匯價格準備金新制，若獲核准將更厚實外匯價格準備金的水位，有助於抵禦未來匯率波動及避險彈性，控管長期避險成本。

在業務方面，由於11月是新壽的業績競賽月，單月初年度保費再度突破100億元，累積前11月初年度保費達529.8億元，較去年同期成長50.1%。保險本業持續穩健發展，聚焦外幣保單及價值型商品銷售，以控管避險成本、優化資產負債配合及累積合約服務邊際（CSM）。外幣保單動能強勁，銷售金額較去年同期成長72.6%達338.7億元，占初年度保費比重63.9%。

子公司新光銀行方面，11月單月稅後純益5.7億元，較去年同期成長4.4%，今年以來基礎利益表現穩定，累計前11月淨手續費收入較去年同期成長26.7%，淨利息收入較去年同期成長8.2%，成長均穩定，帶動前11月稅後純益達66.3億元，較去年同期成長8.2%。

子公司元富證券11月稅後純益達0.42億元，今年在經紀業務穩定發展及自營操作得宜之下，前11月累積稅後純益達31.2億元，較去年同期成長超過四成。