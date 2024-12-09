台驊營收／11月21.48億元 年增約六成

台驊控股（2636）集團11月合併營收達新台幣21.48億元，累計1-11月營收達新台幣234.06億元，年增76.20%。

台驊海運事業部11月單月營收達新台幣12億元，年增82.92%，成長主因來自於中國大陸農曆年前備貨需求、川普加徵關稅措施預期心理影響，再次強化貿易商提前備貨意願所致；同時由於ILA與USMX勞資雙方對於設備自動化議題尚未達成共識，美東港口罷工危機與供應鏈中斷風險再次升溫，搭配航運聯盟於12月9日至1月12日共計取消721 班定期航班，將有利於持穩遠東至北美淡季運價走勢。

11月份空運事業部營收達新台幣5.67億元，年增達89.11%，主要受到歐美購物旺季需求帶動電商及高附加價值消費性電子產品物流需求持續升溫，推升運價與運量持續維持高檔，同時配合供應鏈重組效應，擴大東南亞空運承攬業務，持續增加台驊空運承攬國際競爭力。

鐵路事業部11月份營收為新台幣1.6億元，年增114.62%，展望12月，由於歐線海運運價11月單月急漲3成，中歐鐵路運輸接單可望受惠，帶動鐵路事業營運持續維持高檔。內貿物流11月營收達新台幣2.21億元，較上月成長15.52%，主要在於11中下旬起，歐美拉貨動能提升，整體在報關及物流運輸業務明顯提升，同時受到美國對於中國大陸新一輪關稅政策實施在即與中國大陸農曆年節將至，對於短期內貿業務發展呈正向展望。

台驊公司指出， 雖然當前進入淡季，台驊控股透過全球化佈局，包括85個營運據點及超過100個海外代理夥伴，持續深化合作，並積極拓展市場，累計前11個月，海、空、鐵三大運輸承攬量皆繳出雙位數成長；第4季航運市場即將進入尾聲，中國大陸農曆年前出貨量能亦符合公司預期進行，集團將持續關注川普政府對於中國大陸、東南亞、加拿大及墨西哥等施加關稅及美東罷工風險之影響，同時加速布局全球投資，積極尋找合適產業上下游供應鏈，進行合資或併購機會，隨著供應鏈產地移轉，擴大營運據點並分散投資風險，持續保持集團產業競爭優勢，為全體股東及公司全體同仁謀取最大利益。