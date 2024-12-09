合庫金前11月獲利188.9億元、年增逾一成 EPS為1.21元
合庫金（5880）9日公告11月份自結獲利，單月稅後純益12.9億元，累計前11月稅後純益188.9億元、較去年同期成長10.1％，每股稅後純益（EPS）為1.21元。今年以來每月獲利均維持穩定年成長。累積至11月獲利已超過去年全年的178.7億元，全年獲利成長可期。
合庫金獲利主體合庫銀行11月稅後純益12.2億元，較去年同期成長約33％；累計稅後純益179.9億元、較去年同期成長14.2％。
合庫金今年度分配現金股利0.65元、股票股利0.35元，總股利共配發1元，以去年EPS 1.17元計，配發率達85%。對於未來股利政策，合庫主管日前於法說會表示，將持續考量當年度獲利狀況、健全經營政策並兼顧股東權益，就可分配盈餘提撥30%至100%分配股利，以穩定發放股利政策為前提。
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