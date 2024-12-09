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凱基金控前11月獲利330億創歷史次高 全年EPS估達2元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

凱基金控（2883）自結獲利出爐，11月自結稅後純益為新台幣21.61億元，今年前11月稅後純益達330.44億元，與去年同期相比成長75%，每股稅後純益（EPS）1.94元。法人預期凱基金控今年全年EPS上看2元，明年股利配發樂觀。

凱基金控表示，在美國大選後，由於利率、關稅與財政等政策尚有高度不確定性，導致投資市場波動加大，而凱基金控集團各子公司仍維持穩健獲利表現。11月份因美元持續走強，子公司凱基人壽整體避險成本降低，加上掌握國內股市波段行情，實現資本利得，創造穩定獲利表現。凱基人壽11月份稅後純益為11.28億元，今年前11月稅後純益達223.87億元，相較去年同期成長98%。

11月份台股走跌且交易量能較前月減少，子公司凱基證券仍受惠於經紀、財富管理、衍商、資本市場，以及海外轉投資等收益貢獻，11月份稅後純益7.47億元，今年前11月稅後純益94.87億元，與去年同期相比成長45%。凱基銀行11月份稅後純益4.25億元，主要來自利息及手續費收入等核心收益的穩定貢獻，授信規模亦持續增長，今年前11月稅後純益51.38億元。中華開發資本受惠於投資部位評價增值，11月份稅後純益2.26億元，年度累計稅後純益6.91億元。

凱基金控指出，將持續實踐One KGI精神，透過清晰一致的集團品牌識別，提升企業資源的整合運用，強化子公司與金控相互合作，以創造品牌綜效全面帶動業務成長，從產品、服務、解決方案等多元面向，扮演客戶全方位的金融夥伴，進而提升凱基金控在市場上的競爭力和影響力。

凱基金

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