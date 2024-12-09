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儒鴻營收／船期影響11月創8個月新低 遞延3.5億本月入帳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

儒鴻（1476）9日公布11月營收28.47億元，年減3.8%、月減13.7%，今年單月營收首度出現年減，同時創下8個月新低，月營收未能在30億元目標之上。儒鴻表示，11月營收主要受到船期影響，貨運艙位緊張導致訂單出貨遞延，估計金額約達3.5億元，將延遲落在12月入帳。

儒鴻表示，目前訂單皆按照排程走，並無出現改變，惟近期船運不確定因素大，10月因出貨順利，遞延到11月的金額較少，而11月則因艙位緊張，遞延金額大幅增加，是造成11月營收下滑的主因。艙位緊張主要是由於已開始接近年前的出貨旺季，市場缺艙的狀況又再浮現，再加上美國大選後，有些業者擔心加稅，提前出貨所致。

儒鴻先前法說表示，客戶對明年的展望主要還在觀察年底節慶的買氣。儒鴻表示，目前看來，感恩節需求普通，但超級網購星期一（Cyber Monday）樂觀，個別客戶來看，零售商有好有壞，品牌商則LULU表現不錯。

儒鴻今年前11月營收334.06億元，年增率18.8%。公司表示，目前訂單能見度達明年5月，雖看不到追加的大單，但客戶下單穩健，持續朝好的方向走。

在產能方面，印尼廠成衣產線11月已達98條，新開的產線還在拉生產效率，但人力已佈署完成、產線已備齊，年底產線到112條目標可望順利達陣，產能占比約15%。

儒鴻 營收

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