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泓德能源營收／迎案場認列高峰 11月激增逾三成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能系統廠泓德能源（6873）9日公告11月營收12.79億元，月增34.8%、年增38.1%，單月營收創今年以來次高；累計前十一月營收82.29億元，年增97.6%，距離全年營收百億元大關只差一步之遙。

泓德能源公告指出，11月營收激增主因來自工程案件依進度認列收入所致，帶動業績表現大幅成長。法人預估，泓德能源12月仍有太陽能光電工程可持續認列，預料營收仍有望開出紅盤，一舉挑戰年營收百億元的目標。

針對近期案場開發規劃，泓德能源的光電案場今年開工總量約160MW，包含嘉義111MW光電案場預計2025年第2季完工。儲能案場則開工199MW，屏東99MW儲能案場預計2025年第3季完成。

此外，泓德能源的台南100MW儲能案場預定於今年12月動工，預計2026年商轉；同時，該公司也預期2025年光電案場開發將復甦，全年光電案場目標開工量近200MW，儲能則達近200MW。

至於綠電購售業務方面，泓德能源旗下子公司星星電力截至今年11月累計綠電簽約總合約度數達161億；2024年綠電轉供量預計可達9,000萬度，2025年轉供量將有望突破3.3億度，主要客戶涵蓋半導體、電信業、金融業、製造業等用電大戶。

光電 泓德能源 營收

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