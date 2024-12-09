廣華營收／強攻自主品牌車廠 接獲多款暢銷車訂單

廣華-KY（1338）11月合併營收為新台幣4.54億元，主要品牌車廠客戶穩健的拉貨力道回溫，11月營收較上月增長3.04％，但仍低於去年同期水準17.98％；累計113年1至11月合併營收為新台幣45.77億元，較去年同期減少12.23％。因為產品及客戶結構調整逐漸步入正軌，第4季虧損可望持續降低。但今年仍受中國大陸車市競爭激烈影響，加上客戶、產品轉型投入大量研發及市場開發費用等因素，今年度仍將小幅虧損，但是虧損情況較去年度已經大幅改善，明年則有機會轉虧為盈。

廣華公司表示，因應中國大陸汽車市場自主品牌及電動車的崛起，原以日系合資品牌為主要業務來源的廣華，111年即開始著手進行產品及業務的結構轉型，包括輕量化與環保內飾件之新技術、LED內飾件、光與美結合之機構件產品等，強攻各大品牌車廠新車款開發合作的接單契機。今年以來不論是接單量的提升，或是公司產品結構轉變，亦或是主機廠客群的多樣化程度來看，公司轉型之路初顯成效。儘管大環境不景氣，中國大陸新車銷售市場又遇內捲情勢等影響整體汽車產業供應鏈營運受阻，廣華仍積極展現核心競爭力，包括賽力斯與華為合作的M9問界新能源車、比亞迪的漢系列等，多款自主品牌車廠之暢銷車款，已於今年第四季起陸續開始交貨，不僅凸顯廣華已成功由Tier2二階供應商跨足Tier1供應商的強大技術競爭力外，亦在品牌車廠良好的銷量推進下，助力113年第四季與114年營運有機會展現正向成長的優異表現。

為實現產品及客戶結構的逐步轉型，廣華位於台灣及中國大陸東莞的研發基地持續投入較高額的研發支出，致力於提升產品附加價值的同時也著重關鍵原材料的成本優化，為既有及潛在客戶提供兼具美感且更具性價比的解決方案，雖高額的費用投入短期勢必侵蝕公司整體利潤，然而隨著研發單位日積月累的技術儲備及持續經驗積累，廣華-KY得以在日益競爭的市場環境下仍保有競爭力並持續推進轉型，今年第三季毛利率已經來到27%，1到9月毛利率也維持在23%之較高水平，除了墨西哥當地業績成長的帶動之外，透過研發單位的努力持續優化公司產品利潤結構同樣也功不可沒。

廣華並積極佈局海外市場，分散過於集中中國大陸市場以及全球地緣政治風險，除了墨西哥廣泰廠多年辛苦耕耘終獲開花結果，近年來單廠營運已趨於穩定開始獲利外，也將擴大產能從既有的北美地區，進一步著眼至中南美洲新興市場。此外，廣華於韓國設立合資公司，日前也成功進入現代集團一階供應商體系，開始展開產品報價。在日本市場的布局方面，就近與日系品牌車廠直接對接鎖定各車廠全球車款，已有數個項目的內飾件產品備受肯定，並與公司積極針對新車款產品討論合作的可能性。廣華期待海外市場開拓逐步開花結果，分散風險的同時也有望為公司未來營運注入新一波成長動能。