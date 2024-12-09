山林水法說會／手握多筆百億水資源工程案 未來營運動能可期

山林水環境工程（8473）9日召開法說會，山林水董事長郭又綺指出，受惠於營運結構改善，以及操作維護與廢棄物處理業務比例上升，今年前三季毛利率上揚，整體繳出不錯的成績單。

山林水六大核心業務橫跨再生水、海水淡化、生質能源、廢棄物處理、都市及工業務水下水道系統、操作維護營運等，前三季稅後純益1.6億元，年增4026.35％；每股稅後純益0.94元，年增3033.33％，前三季毛利率25.84%，較去年同期增加9.06個百分點。

山林水總經理吳人傑表示，隨著既有長期穩定獲利工程的持續推進，虧損工程逐步降低，公司連續兩年保持獲利回穩並恢復正成長趨勢。二林園區水資源中心一期工程預計於明年第1季完工，屆時將依照完工比例逐步認列營收，虧損工程也有望於明年全數實現營收，為2025年的成長動能奠定基礎。

此外，山林水手握多項高達百億元的重大工程案件，包括高雄楠梓再生水廠、新竹科學園區污水處理廠及其他大型水資源處理項目，這些工程將於未來2至5年內陸續完工，工程量能充足，為未來營運增長提供持續動能，進一步鞏固市場占有率並穩固領先地位。

山林水近年來積極深耕水資源處理市場，目前旗下已有19座污水處理廠，市場占有率高達 25%。透過BOT與BTO特許經營模式，公司穩步累積長期穩定收益，並持續推動大型專案落地，增強自身競爭力。

山林水高雄楠梓污水處理廠預計明年陸續完工並投入運行，將大幅提升公司污水處理能力。同時，中科污水處理廠新增MBR（膜生物反應器）系統，並啟動擴二污水處理廠建設，處理水量將從目前的7.7萬噸/日增加至13萬噸/日。

高階水處理方面，永康水資再生水工程已提早完成二期工業供水，工業用水日供水量新增 1.55萬噸，對於營收穩定性將帶來助益。此外，台中福田再生水廠正加速興建，預計於2026年正式營運，屆時每日最高供水量將達 5.8萬噸。高雄楠梓再生水廠則分三期進行建設，其中第一期工程將於2028年完工，第二、三期則分別於2029年與2030年啟用，最終供水量將達 7萬噸/日。

山林水不僅有完整水資源再利用完整操作能力，更能精準掌握未來用水需求，近年來持續投入海淡廠業務，目前共有馬公海水淡化廠、七美海水淡化廠工程案，目前馬公廠提供每日6千噸民生用水，預計明年七美海淡廠啟用後，也將能提供每日900頓民生用水。

吳人傑指出，透過全面的污水與高階水處理布局，公司不僅能滿足民生與工業用水需求，更掌握未來水資源市場的成長契機，隨著大型專案陸續投入，將進一步強化公司市場地位與競爭優勢將為業績注入穩定且持續的動能。

吳人傑表示，作為環保工程領域的龍頭企業，山林水目前已建立完整的供應鏈與技術體系，並將持續透過產學合作，引入人工智慧（AI）技術，實現無人化營運系統與智能預測，進一步提升操作效率，同時推動淨零碳排放目標的實現，為永續發展注入更多新能量。