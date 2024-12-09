中保科營收／11月15.64億元創新高 受惠台商回流建廠

中保科（9917）11月營收15.64億元，年增4.7%，累積合併營收來到161.4億元，年增3.7%，主要受惠台商回流建廠，建廠需求高，加上中保科透過AI技術整合技術，提供維安以及監控等服務，主攻智慧園區。另外系統保全需求也持續穩定成長，中保科首創「AI智慧樓管」搭車辨管理，幫物業跟管委會省錢，也在競爭激烈市場開創新藍海。

中保科指出，台灣園區、建廠需求增加，不少科技廠回台建廠熱潮，同步帶動對於廠區管理以及安防管理的需求，而中保科技目前已經協助新竹、台中等地區進行相關建置服務，將最前沿的科技應用於園區建設中。例如，中保科技的智慧監控系統不僅能夠實時監視園區內的各項設施和裝置執行狀況，還能應對各種突發情況，提升園區的運營效率。

此外，針對住家跟社區，現在有越來越多社區導入中興保全科技的「智慧樓管系統」，透過物聯網可影像監控、異常通知、監測弱電設備等，達到門禁管理（AI人臉辨識）、車牌辨識、智慧監控、防災警示等功能。以50戶的大樓社區為例，24小時「智慧樓管系統」每月平均僅需花費約1.5～2萬，可以節省各住戶的管理費支出，更能大幅降低人力依賴、迅速提升物管品質。

相比傳統監視器，「智慧樓管」還多了「虛實整合」的功能，若住戶遭遇緊急狀況，例如：受困電梯內，急需對外求助，「智慧樓管」也可客製化，在社區指定的地點設置緊急求救按鈕，一旦住戶發生意外可立即按鈕求救，管制室收到訊號和影響，就會立即通知警方，並在第一時間派人救援，保障社區安全滴水不漏。

「智慧樓管」24小時上工、365天全年無休，對住戶來說更安全、更實惠，透過系統整合，也提供社區管理人員更方便、更完善的整合性服務。結合「中保好生活」APP，大樓管理者可同步掌握大樓門禁管理、住戶緊急求救、電梯影像安全、社區設備異常等狀況，並將社區大小事E化公告， 住戶也可透過APP線上報修，追蹤維修進度和安檢狀態，藉由公開透明的管理方式，增加住戶和管委會的雙方互信，營造和諧的社區氣氛。