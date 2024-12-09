冠德營收／百億大案入帳！前11月268億元 創下歷史新高

冠德（2520）9日公告，11月營收17.54億元，年增4.56%；累計今年前11月營收268.55億元，年增53.4%，前11月創下歷史新高紀錄。冠德指出，今年主要是受惠百億大案101A心天匯等建案交屋入帳所致。

除了心天匯外，冠德目前還有「冠德信義BCF」、「冠德安沐居」、「冠德大直湛」等可持續銷售認列，等於未來賣一戶，就可認一戶。

冠德近年積極爭取全台大型複合式開發案，並強化商用不動產的布局。冠德表示，目前在手土地庫存量達2萬坪，已備妥未來七至九年的開發案量，儲備個案中，住宅總銷達約575億元，占比約75％，商辦總銷達194億元，占比約25％，若以基地面積來看，公辦都更案占大宗，達71％，其次為捷運聯開案19％。

公辦都更案方面，冠德手握包括「信義兒福B2基地」、台北市松山區「民權東路案」、台北市中正區「行二行三案」、台北市南港區「台電南港案 」及新北市板橋區「板橋官邸案」等；捷運聯開上，目前手上握有新北市中和區「LG08案」、「秀朗橋案」、「新北環狀線板橋站捷運開發案」、台中市北屯區「G05案」及台中市西屯區「G9-1案」等。

推案上，冠德指出，今年第4季到明年將陸續推出六筆新案，合計總銷約150億元，包括「LG08案」、秀朗橋辦公案、「裕毛屋案」、「G05」、萬華直興案及北士科案，維持近幾年推案水準。