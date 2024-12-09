快訊

張忠謀自傳上下冊相隔26年 蔡英文：書和台積電股票都值得等待

控遭推擠重摔 林月琴提告陳玉珍：任何暴力在國會都不該發生

涉郭哲敏地下匯兌…「百億賭王」林秉文疑跑路 新北院：26日將拘提

冠德營收／百億大案入帳！前11月268億元 創下歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

冠德（2520）9日公告，11月營收17.54億元，年增4.56%；累計今年前11月營收268.55億元，年增53.4%，前11月創下歷史新高紀錄。冠德指出，今年主要是受惠百億大案101A心天匯等建案交屋入帳所致。

除了心天匯外，冠德目前還有「冠德信義BCF」、「冠德安沐居」、「冠德大直湛」等可持續銷售認列，等於未來賣一戶，就可認一戶。

冠德近年積極爭取全台大型複合式開發案，並強化商用不動產的布局。冠德表示，目前在手土地庫存量達2萬坪，已備妥未來七至九年的開發案量，儲備個案中，住宅總銷達約575億元，占比約75％，商辦總銷達194億元，占比約25％，若以基地面積來看，公辦都更案占大宗，達71％，其次為捷運聯開案19％。

公辦都更案方面，冠德手握包括「信義兒福B2基地」、台北市松山區「民權東路案」、台北市中正區「行二行三案」、台北市南港區「台電南港案 」及新北市板橋區「板橋官邸案」等；捷運聯開上，目前手上握有新北市中和區「LG08案」、「秀朗橋案」、「新北環狀線板橋站捷運開發案」、台中市北屯區「G05案」及台中市西屯區「G9-1案」等。

推案上，冠德指出，今年第4季到明年將陸續推出六筆新案，合計總銷約150億元，包括「LG08案」、秀朗橋辦公案、「裕毛屋案」、「G05」、萬華直興案及北士科案，維持近幾年推案水準。

公辦都更 捷運

延伸閱讀

00919、00878、0056…存這些高股息ETF免過度擔心！ 小犬：錢滾錢、利滾利堅持就對了

影／竹市北區公所當機？有市民國民年金1年沒入帳 還要重申請

本業+兼職+投資存股…共8年努力！ 小師傅「路不輕鬆但可複製」：每月大約15萬股息入帳

嘉市仁義中學財務狀況惡化列專輔 代理校長：會有捐款入帳解決困難

相關新聞

冠德營收／百億大案入帳！前11月268億元 創下歷史新高

冠德（2520）9日公告，11月營收17.54億元，年增4.56%；累計今年前11月營收268.55億元，年增53.4%...

貨櫃三雄配息千億元起跳 近期屢獲大型ETF青睞

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海等近期屢獲大型ETF青睞，根據法人推估，貨櫃三雄今年全年稅後純益有望突破2,500億元，配息金額...

海運業 下季營運不淡

美東罷工問題恐在下月重演，近期以色列在中東持續擴大軍事部署，而加深紅海危機等問題，加上農曆年前拉貨效應，業內指出，海運業...

自行車雙雄 大和力挺

外資大和資本發布「亞洲自行車產業」報告指出，自行車族群雖然短期股價欠缺催化劑，但長期受惠於電動自行車及平均單價提升的結構...

王品、漢來 搶年菜商機

王品（2727）集團、漢來美食搶攻農曆年外帶年菜商機紛紛出招，兩大集團都看好今年相關業績。

遠雄大巨蛋 演唱會商機燒

遠雄（5522）台北大巨蛋因近期的周杰倫演唱會而引爆大商機，天王、天后級藝人將陸續搶進演出，下一檔張惠妹演唱會也將在大巨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。