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日勝生賣地給台新人壽 股價跳空漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

日勝生（2547）6日代旗下子公司立疆開發公告，決議出售桃園市觀音區科技工業園區內2.45萬坪土地予台新人壽保險，處分利益約達35億元，初估對母公司每股挹注逾3.5元，日勝生9日股價開盤直接跳空漲停鎖死，收11.4元，而買方台新人壽母公司台新金（2887），上漲1.15%，收17.65元。

包括台灣立方、可寧衛能源、立疆開發等三家業者，原預計於桃園市觀音區大潭里之桃科園區設立SRF發電廠，但遭在地居民強烈抗議、反對，同時桃園市府也在今年3月廢止專案入園同意。

不過台灣立方、可寧衛能源之後訴願成功，可繼續建廠，但立疆開發因尚未核發建照、至今未動工，該開發案不確定因素飆高，加上期間不斷有買方敲門，讓立疆開發決議賣地走人。6日日勝生代立疆開發公告，以53.67億元賣給台新人壽保險，處分利益約達35億元。

台新人壽表示，會買下該土地主要是考量北台灣地區物流需求強勁，而該土地未來將興建立體化物流中心，用來長期出租，創造穩定收益。

台新人壽指出，近五年來，已有不少同業有購入工業土地並投資興建物流中心的案例，相較於直接購入既有建物，購入素地，再自行興建物流中心更符合需求，不僅能開發貼近市場需求的產品，降低招租風險，同時也能獲取較高的租金收益。

台新金 日勝生

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