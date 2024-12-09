麗豐-KY 營收／11月3.4億元、年減二成

麗豐-KY（4137）公布11月合併營收3.4億元，年減19.71％，累計前11月合併營收37.17億元，年減10.26％。主要受中國大陸第4季傳統旺季氣氛較往年低迷影響，雖外在經濟環境波動、民生消費尚未明顯復甦，但麗豐-KY目前已積極完成佈局線上通路，結合數位轉型、創新產品組合等，為未來的市場變動奠定穩固基礎。

根據國外研究報告Fortune Business Insights指出，中國大陸的保養品市場規模預計將從2024年的590.8億美元成長到2032年的1,286.1億美元，預測期內仍維持穩定的年複合增長率。隨著消費者越來越意識到「皮膚護理」對於維持整體健康和福祉的重要性，加上社群媒體和電子商務平台的興起，正在推動個人護理市場的成長，間接有助於麗豐集團保持良好的業務開拓空間。

麗豐集團憑藉旗下主營「克麗緹娜」美容連鎖專業線的高度品牌力，持續針對空白市場布局拓展，加上日前布局於全通路零售「CHLITINA HOME SPA」的優質產品，其主要產品包括來自法國策略合作獨家供應進口的「圖朵拉-蘊悅、花嬉」二大系列等，皆受廣大消費者好評，隨著雙向業務引擎動能全開，推升集團整體線上線下提高營運綜效的態勢。

回顧今年，麗豐-KY在「數位化轉型」及「全通路布局」已陸續完成階段性目標；展望明年，公司會將業務發展重心放在主營通路「克麗緹娜連鎖加盟店」的規模拓展及業績提升，除了積極的招商及展店外，對加盟商也會加強輔導營運。