客戶詢價度高 保瑞前11個月合併營收逾172億元
保瑞藥業公告11月自結合併營收為16.8億元，年增49%，累計前11個月合併營收逾172億元，年增30%。保瑞表示，為提升營運效能，所併入的美國無菌針劑/充填廠（Baltimore廠）11月起進行為期2個多月的廠房設備維護暨升級計畫，期間全廠停產，以致於整體營收略微下降，但待維護暨升級完成後，廠房營運動能將逐漸提升。
保瑞表示，旗下益邦廠11月營收表現相對亮眼，約有十組CDMO大廠客戶進行詢價，營運據點遍及歐洲、美國及印度，尤其以美國客戶詢問度最高；若順利簽約，可望為保瑞挹注新的營收動能。
此外，保瑞也說，配合集團整體營運規劃，益邦於11月25日董事會通過取得保瑞子公司保盛位於中壢的兩個廠區，未來益邦將專注於CDMO業務，保盛則將專注於特殊學名藥研發，藉由專業分工，提升營運效率。
在全球市場銷售業務方面，保瑞表示，10月底併入的美國小兒神經罕見疾病用藥領導品牌-Pyro已於11月開始貢獻營收，持續累加產品組合及成長動能，營運表現維持計畫中穩定成長。
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