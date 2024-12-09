和迅營收／11月2,697萬 月增2.26%、年增34.92%

興櫃再生醫療公司和迅11月營收2,697萬元，較10月營收2,637萬元成長2.26%，較去年同期營收1,999萬元成長34.92%；累計2024年1月至11月營收2.57億元，較同期的9,141萬元成長181.04%；11月及累計前11月營收持續改寫興櫃以來同期新高。

和迅表示，11月營收成長主要受益於外泌體客戶的原料開發與生產需求的顯著增加，及客戶臨床試驗進度持續推進。其中，來自海外客戶的CMO(委託生產服務)\CDMO(委託開發暨製造服務)是推進業務版圖的重要關鍵，也是貢獻11月整體營收持續站穩在2,600萬元以上的主因。

和迅表示，外泌體原料已取得國際INCI認證，且也能協助客戶取得INCI認證，針對外泌體需求，可隨時配合客戶的新產品開發與上市，各項技術能力與外泌體生產能力的提升對未來營運將有正向的挹注。

展望2024年第4季與2025年，和迅指出，對未來營運成長充滿信心，將持續推進「新藥開發」與「CMO/CDMO服務」雙核心策略，有望助營運再邁向下一波高成長的成績。