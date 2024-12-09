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保瑞營收／11月16.83億元、年增49.39% 前11月年增三成

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）9日公告11月合併營收16.83億元，年增49.39%，累計前11個月合併營收172.72億元，年增30.4%。保瑞表示，為提升營運效能，所併入的美國無菌針劑/充填廠（Baltimore廠）11月起進行為期兩個多月的廠房設備維護暨升級計畫，期間全廠停產，以致於整體營收略微下降，11月合併營收較10月減少，但待維護暨升級完成後，廠房營運動能將逐漸提升。

保瑞藥業旗下益邦廠11月營收表現相對亮眼，約有十組CDMO大廠客戶進行詢價，營運據點遍及歐洲、美國及印度，尤其以美國客戶詢問度最高；若順利簽約，可望為保瑞挹注新的營收動能。

此外，配合保瑞集團整體營運規劃，益邦於11月25日董事會通過取得保瑞子公司保盛位於中壢的兩個廠區。未來益邦將專注於CDMO業務，保盛則將專注於特殊學名藥研發，藉由專業分工，提升營運效率。在全球市場銷售業務方面，10月底併入的美國小兒神經罕見疾病用藥領導品牌Pyro已於11月開始貢獻營收，持續累加產品組合及成長動能。整體而言，保瑞營運表現維持計畫中穩定成長。

保瑞 營收 美國

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