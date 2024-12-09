海運業 下季營運不淡
美東罷工問題恐在下月重演，近期以色列在中東持續擴大軍事部署，而加深紅海危機等問題，加上農曆年前拉貨效應，業內指出，海運業年底前貨量連番出籠下，明年首季營運也將不看淡。
法人指出，近期貨櫃海運業有四大利基，除了長榮（2603）、陽明 （2609）分別被千億級ETF納入外，美東罷工問題、紅海危機持續、農曆年前拉貨效應，都對貨櫃運輸業者相對有利。
據了解，美東碼頭罷工問題愈來愈緊張，日前，美國東岸碼頭勞資雙方重啟協商，但未能針對「自動化」議題達成協議，換言之，近期這輪談判已破局。當前，勞資雙方的主合約延長協議將在1月15日到期，即川普重返辦公室的六天前，依照當前情況看來，雙方要達成協議並不樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言