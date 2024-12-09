海運業 下季營運不淡

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

美東罷工問題恐在下月重演，近期以色列在中東持續擴大軍事部署，而加深紅海危機等問題，加上農曆年前拉貨效應，業內指出，海運業年底前貨量連番出籠下，明年首季營運也將不看淡。

法人指出，近期貨櫃海運業有四大利基，除了長榮（2603）、陽明 （2609）分別被千億級ETF納入外，美東罷工問題、紅海危機持續、農曆年前拉貨效應，都對貨櫃運輸業者相對有利。

據了解，美東碼頭罷工問題愈來愈緊張，日前，美國東岸碼頭勞資雙方重啟協商，但未能針對「自動化」議題達成協議，換言之，近期這輪談判已破局。當前，勞資雙方的主合約延長協議將在1月15日到期，即川普重返辦公室的六天前，依照當前情況看來，雙方要達成協議並不樂觀。

碼頭 罷工 美國

延伸閱讀

中菲行：憂關稅與罷工 11月貨量激增

南韓旋風式戒嚴又解嚴 市議員柳采葳曝南韓街頭景象

南韓戒嚴頒「6大禁令」 醫見第5點笑了：用軍法解決罷工問題

尹錫悅戒嚴惹怒韓最大工會！號召無限期罷工 直到尹政權終結

相關新聞

貨櫃三雄配息千億元起跳 近期屢獲大型 ETF 青睞

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海等近期屢獲大型ETF青睞，根據法人推估，貨櫃三雄今年全年稅後純益有望突破2,500億元，配息金額...

自行車雙雄 大和力挺

外資大和資本發布「亞洲自行車產業」報告指出，自行車族群雖然短期股價欠缺催化劑，但長期受惠於電動自行車及平均單價提升的結構...

海運業 下季營運不淡

美東罷工問題恐在下月重演，近期以色列在中東持續擴大軍事部署，而加深紅海危機等問題，加上農曆年前拉貨效應，業內指出，海運業...

王品、漢來 搶年菜商機

王品（2727）集團、漢來美食搶攻農曆年外帶年菜商機紛紛出招，兩大集團都看好今年相關業績。

遠雄大巨蛋 演唱會商機燒

遠雄（5522）台北大巨蛋因近期的周杰倫演唱會而引爆大商機，天王、天后級藝人將陸續搶進演出，下一檔張惠妹演唱會也將在大巨...

阜爾運通 雙引擎熱轉

阜爾運通（6914）近期積極跨入智慧辦公樓宇建案，提供全套智能管制 ，打造雲端科技成為推升未來營收、獲利成長新動能；另外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。