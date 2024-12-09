貨櫃三雄配息千億元起跳 近期屢獲大型 ETF 青睞

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）等近期屢獲大型ETF青睞，根據法人推估，貨櫃三雄今年全年稅後純益有望突破2,500億元，配息金額有望從千億元起跳，近期大型ETF納入貨櫃雙雄後，百億元級買盤將進駐。

近期，富時羅素與證交所編製的台灣指數系列成分股，公布季調結果，牽動包括0050、006208、0056、0052等四檔千億級ETF持股轉換，包括陽明、長榮都被納入。

法人分析，貨櫃雙雄是本波換股的最大贏家，除長榮被規模高達3,564億元的0056（元大高股息）納入，陽明更是同獲0056、0050（元大台灣50）、006208（富邦台50）等三檔青睞，其中0050資金規模高達4,334億元，更居台股ETF之冠。

法人指出，此波千億級大型ETF換股，是衝著長榮、陽明的高股息而來，且就其獲利動能、配息的可能性概估，此時買入相對實惠。若就可能的買入比重概估，多檔ETF納入長榮、陽明後，預計分別可能買入長榮超過3萬張、陽明超過20萬張，整體買入貨櫃雙雄的金額至少是百億元起跳，落在200億元之間。

就獲利來看，貨櫃三雄第3季大賺，累計前三季貨櫃三雄稅後純益海納1,950億元，法人預期，貨櫃三雄全年稅後獲利至少2,500億元，而明年的地緣政治問題仍無解，貨櫃海運獲利有望複製今年走勢，三雄明年更有高配息的底氣。

根據分析指出，長榮海運在第3季獲利挹注下推升每股淨值衝上250元，且順勢壓低本淨比、本益比，在第4季獲利潛在動能仍高歌的情況下，高配息可能大增，而吸引高息ETF的青睞，成為大型機構法人的防禦型投資標的。

法人指出，長榮第3季單季就賺近三個資本額，作為航海王帶頭大哥的氣勢強旺，第4季的獲利應該仍是高檔，雖然可能不會超越第3季，但要優於第2季應無疑問，若以全年每股純益60-70元概估，長榮今年的盈餘分配數字就有想像空間。

法人指出，從貨櫃三雄來看，三家的本益比大約都落在三到四倍，其中，長榮甚至只有三倍左右，而本淨比都是台股中相對低檔標準，而容易成為高息ETF的投資標的。