大和：自行車族欠缺股價催化劑 建議「持有」這二檔

大和證券發布亞洲自行車產業報告指出，自行車族群雖然短期股價欠缺催化劑，但長期受惠於電動自行車及平均單價提升的結構性需求，因此繼續「持有」巨大及美利達，目標價分別維持在168元、150元。

大和指出，雖然近期股價缺乏催化劑，並且庫存調整到健康水準的時間更從今年下半年延後到2025年第3季，但電動自行車仍是結構性需求，且平均售價提高也是趨勢，都仍將是單車產業的主要營收驅動力，並成為中長期股價觸媒。

依據大和在亞太地區的供應鏈調查，自行車產業庫存已改善，但仍未達到健康水準。從上游零組件到下游 OEM/OBM 廠，庫存天數已下滑，但仍在高檔區，需要時間去化，因此營收動能需要一些時間才能改善。

大和認為，自行車產業需求能見度持續低迷。巨大已將產業恢復健康前景的預期時間從今年下半年延後到2025年第3季，主要是由於歐洲市場訂單的不確定性。歐洲是全球自行車業的主要銷售地區，占巨大2023年營收的32%，占美利達營收的51%。此外，自行車產業還有獲利下修的風險，且關稅為潛在風險，可能衝擊全球經濟。

大和在最新的報告中，維持巨大及美利達的「持有」評等，目標價也維持不變。不過，大和在11月初已調整兩家公司的評等及目標價，主要是基於第3季獲利平平，將巨大的投資評等從「買進」降到「持有」，目標價從255元下調到168元；美利達從「優於大盤」降兩級到「持有」，目標價從250元下修到150元。